Сельскохозяйственные предприятия сократили производство на 6,7%, а хозяйства населения - на 4,3%.

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе 2021 года сократилось на 5,7% по сравнению с первым месяцем прошлого года.

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Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

В частности, сельскохозяйственные предприятия за январь сократили производство на 6,7%, а хозяйства населения - на 4,3%.

В Госстате отметили, что наибольшее сокращение сельхозпроизводства произошло в Киевской (на 20,8%), Николаевской (15,4%) и Херсонской (15%) областях. При этом показатели выросли в Днепропетровской и Тернопольской областях – более чем на 15%.

Что этому предшествовало

По данным Госстата, производство молока в Украине по итогам 2020 года сократилось на 4,2% (до 9,25 миллиона тонн), яиц – на 2,9% (до 16,194 миллиарда штук), мяса – на 1,1% (до 3,45 миллиона тонн).

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Автор: Анна Нагорная