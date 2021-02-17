Глава профильного комитета Рады убежден, что из-за зернотрейдеров Украина ежегодно теряет 2 миллиарда долларов.

Украина ежегодно теряет 2 миллиарда долларов в виде валютной выручки из-за действий мошенников, которые сначала покупают за наличные зерно, а потом экспортируют его за границу.

Читайте такжеВместо 8 тысяч от Зеленского ФОПы получили на Майдане слезоточивый газ, дубинки и светошумовые гранаты - нардепОб этом в своем Telegram-канале написал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Это средства, которые теряет наша экономика. Это налоги, которые недополучают наши медики, и доходы, которые получают преступники. И, к сожалению, в совершение преступлений втянуты известные мировые зернотрейдеры", – отметил он.

Гетманцев сообщил, что в офисе Генерального прокурора была проведена встреча.

"Уголовное производство начато. Следствие идет. Международная преступная схема будет остановлена. Депутаты финансового комитета сделают все возможное, чтобы детенизировать аграрный сектор нашей экономики", – подчеркнул депутат.

Что этому предшествовало

Министерство финансов и Государственная налоговая служба поддерживают принятие закона о снижении ставки НДС для аграриев до 14% с 20%, поскольку это ударит по теневым схемам в агросекторе и так называемым "налоговым скруткам" при экспорте сельхозпродукции.

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Автор: Анна Нагорная