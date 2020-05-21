Украина экспортировала рекордное количество подсолнечного масла

Сейчас экспортировано более 700 тысяч тонн масла.

В апреле 2020 года Украина отправила в продажу рекордное количество подсолнечного масла - свыше 700 тысяч тонн.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

Этот продукт занимает второе место в рейтинге украинского экспорта и приносит четыре миллиарда долларов в год. Следует заметить, что это 7% от экспортных заработков в целом.

Следует заметить, что цены на подсолнечное масло также продолжают расти.

Как сообщал УНИАН, в Государственной службе статистики назвали продукты, которые больше всего выросли в цене с начала этого года. Больше всего выросли в цене гречка, лук, яблоки и подсолнечное масло. Гречневая крупа подорожала почти на 30%. Стоимость лука выросла более чем в два раза - до 18,5 гривни. Яблоки выросли в цене почти на 20%.