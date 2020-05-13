В Украине растут цены на гречку и подсолнечное масло

Сейчас за тонну крупяной просят 21 тыс. грн.

Цены на пшеницу и сою начинают неделю с незначительного снижения, гречка растет, также растет цена на подсолнечное масло.

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Об этом сообщают аналитики электронной зерновой биржи graintrade, пишет agronews.ua.

В частности, пшеница начала неделю с незначительного (на несколько процентов) падения. Пока пшеница 2-4 классов торгуется на уровне 6600-5900 грн/т в зависимости от условий доставки. На Европейской Бирже Euronext фьючерсы с поставкой на 20 сентября шли по 203,5 долл./т, на Чикагской бирже пшеница торговалась по 190,7 долл./т.

Среди крупяных значительно прибавила в стоимости гречка. Сейчас за тонну крупяной просят 21 тыс. грн. Также подорожало подсолнечное масло – до 20,7 тыс. грн за тонну.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля Кабинет министров ввел запрет на экспорт из Украины гречки до 1 июля.