Цены на сыр по большей части остаются неизменными.

Сыроделы в Центральной Украине и на Западе способны обеспечить текущий спрос на сыр, поскольку он и так ограничен из-за выезда потребителей с оккупированных и прифронтовых территорий.

Об этом сообщили эксперты исследовательской компании Infagro.

"Логистика сыра налаживается, сети частично возобновили прямые поставки в магазины, несмотря на неработающие ТРЦ во многих регионах. Полки работающих магазинов уже почти освободились от импортного ассортимента", - говорится в сообщении.

Эксперты отметили, что относительно неплохими являются продажи на Западной Украине, куда переместились переселенцы. Цены на сыр по большей части остаются неизменными.

Вместе с тем, экспорт сыра и сырных продуктов мизерный, ограничен поставками в Молдову. В любом случае экспорт сыра в текущем месяце будет совсем незначительным.

"Что касается импорта, то в феврале, несмотря на высокие цены, импорт сыра был еще достаточно значительным. Было закуплено 3,6 тыс. т сычужного сыра (в т. ч. 1,5 тыс. т твердого/полутвердого) и 600 т плавленого. Сейчас большинство завезенного в феврале сыра либо уже распродано, либо где-то застряло на распределительных складах. Скорее всего, из Европы повезут сыр в качестве гуманитарной помощи", - подчеркнули эксперты.

Как сообщал УНИАН, Украина приостановила экспорт ряда социально важных продуктов: мясо, рожь, овес, гречка, сахар, пшено, пищевая соль. Еще на пять позиций разрешение на экспорт будет выдавать Министерство экономики.

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