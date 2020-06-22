Черешня в Украине подешевела более чем вдвое

В южных регионах страны черешню можно было купить на оптовых рынках по 20 гривень за килограмм.

Оптовые цены на украинскую черешню обвалились более чем вдвое за последние выходные.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Согласно сообщению, еще в конце прошлой рабочей недели (15-19 июня) оптовые цены на черешню хорошего качества на киевских рынках "Столичный" и "Троещина" держались в диапазоне 75-80 гривень/килограмм, а продукция высокого качества предлагалась по цене около 100 гривень/килограмм мелким оптом.

"Однако, по словам операторов рынка, уже в пятницу цена черешни на "Столичном" упала до 60 гривень, а в субботу и воскресенье обвалилась до уровня 35-40 гривень/килограмм. На киевском рынке "Троещина" цена на черешню упала и того ниже - до 25 гривень/килограмм. В южных регионах Украины черешню и вовсе можно было купить на оптовых рынках по 20 гривень/килограмм", - сказано в сообщении.

Основной причиной обвала рынка черешни производители называют избыток предложения на фоне существенного снижения потребительского спроса. Кроме того, продавцы некачественной черешни стремятся поскорее избавиться от продукции, сбивая цены, в том числе и на качественный товар.

Также еще одной причиной обвала цен на черешню на выходных украинские производители называют закрытие мелких рынков в связи с карантином, где ранее реализовывалась значительная часть плодоовощной продукции. Многие из небольших рынков в Украине так и не открылись.

Как сообщал УНИАН, во второй половине июня эксперты начали отмечать падение цен на клубнику - в среднем до 40-50 гривень/килограмм оптом.

По данным Украинской плодоовощной ассоциации, в июне 2020 года в Украине были зафиксированы рекордно высокие цены на фрукты и ягоды. В частности, клубника и черешня подорожали более чем в два раза по сравнению с прошлым годом.

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