Карантинные мероприятия завершатся через 40 дней после выполнения комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий в селе, где выявлен очаг АЧС, и соседних населенных пунктах.

Ветеринары зафиксировали вспышку африканской чумы свиней (АЧС) в одном из сел Винницкой области, где теперь введен карантин.

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Об этом сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей.

"Согласно результатам исследований государственной лаборатории Госпродпотребслужбы, установлен диагноз африканская чума свиней (АЧС) в фермерском хозяйстве "Маяк", село Пиков, Хмельницкий район", - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Винницкой области, в этом населенном пункте развернута деятельность карантинного поста, где полицейские совместно с представителями Госпродпотребслужбы принимают меры по ликвидации и недопущению распространения болезни.

Согласно сообщению, чтобы обезопасить населенные пункты от распространения опасного заболевания, противоэпизоотическая комиссия установила карантин на территории соседних Ивановской, Улановской сельских территориальных громад, Калиновской и Хмельницкой городских территориальных громад.

"Полицейские обеспечивают контроль по недопущению ввоза и вывоза продуктов животного происхождения без соответствующих документов. Установленные карантинные мероприятия завершатся через 40 дней после выполнения комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий", - говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

В январе этого года вспышка заболевания африканской чумой свиней (АЧС) была зафиксирована в Одесской области.

Справка УНИАН

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней.

Для человека вирус АЧС опасности не составляет.

Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных).

Вакцины от заболевания нет.

Почти все поголовье заболевших свиней погибает.

Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.

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Автор: Анна Нагорная