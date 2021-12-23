Рост затрат на приобретение удобрений большинство опрошенных оценивают на уровне более чем на 50%, на топливо — в 10-30%.

Весенняя посевная обойдется аграриям дороже, чем обычно.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ИА "АПК-Информ", сообщает Agroportal.ua.

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Согласно результатам опроса, большинство сельхозпроизводителей центральных областей Украины озвучили ожидания существенного роста затрат на основные виды сельхозресурсов, приобретаемых для проведения полевых работ в следующем году.

Рост затрат на посевную ожидается в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях.

Рост затрат на приобретение удобрений большинство опрошенных оценивают на уровне более чем на 50%, на топливо — в 10-30%.

47% опрошенных респондентов отметили, что их обеспеченность удобрениями на текущий момент составляет от 80% до 100%. Еще 19% оценили данный показатель на уровне 50-70%, 15% — на 20-40%. В то же время, 19% аграриев сообщили, что еще не начали закупки удобрений.

Обеспеченность топливом 39% аграриев оценили 80-100%, 17% — в 50-70%, 16% — в 20-40%. Еще 28% респондентов заявили об отсутствии необходимых объемов данного вида МТР.

Госбюджет на 2022 год и поддержка аграриев:

В государственном бюджете на 2022 год для Минагрополитики предусматриваются расходы, в частности на: финансовую поддержку сельхозтоваропроизводителей – 4,4 млрд грн; поддержку фермерских хозяйств – 180 млн грн; проведение земельной реформы – 139,4 млн грн; проведение инвентаризации земель и обновление картографической основы Государственного земельного кадастра – 237,8 млн грн.

8 декаброя 2021 года представители власти рассказали, что основными направлениями развития отечественной агросферы в 2022 году являются открытие новых рынков сбыта, капитальные инвестиции, продолжение земельной реформы и запуск ирригационной реформы.