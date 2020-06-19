Украинская еда будущего, которую можно попробовать уже сегодня

Сегодня растительное «молоко» и «мясо» пользуются все большей популярностью на украинском и мировом рынках. Это связано с распространением идей здорового образа жизни, вегетарианства и борьбы за права животных. Кроме того, постоянно увеличивается число украинцев, страдающих непереносимостью лактозы, – для них йогурты и творог на растительной основе могут стать полноценным заменителем традиционных молочных продуктов.

В украинских магазинах можно встретить более десятка различных марок соевого, кокосового, миндального, гречневого и прочего «молока». Большинство из них имеют импортное происхождение, но встречается и украинский товар.

Например, в 2018 году растительную линейку под брендом «Идеаль Немолоко» представил молочный холдинг «Люстдорф». А в начале этого года на рынок Украины с продуктом Vega Milk вышла компания «Витмарк-Украина».

По мнению ее президента Виталия Виницкого, причина успеха альтернативной продукции на украинском рынке кроется в изменении нашего образа жизни: украинцы стремятся уменьшить вред окружающей среде и разнообразить повседневный рацион новыми полезными продуктами.

«Открыв направление альтернативного молока, мы запустили сверхперспективный стартап – инновационный FoodTech, который сочетает в себе технологии и науку», – говорит Виницкий.

Несмотря на то, что стоит такое «технологичное» молоко в два, а иногда и три раза дороже коровьего – все зависит от вида злаков или орехов, на основе которых делается напиток, – продукция украинских производителей имеет стабильный спрос. И не только в супермаркетах – альтернативную «молочку» закупают многочисленные кофейни и рестораны веганской кухни.

Как считают аналитики консалтинговой фирмы Pro-Consulting, на внутреннем рынке у отечественного «немолока» есть ключевое преимущество – более низкая цена сравнительно с иностранными аналогами, что объясняется меньшими транспортировочными затратами и более дешевой рабочей силой.

По экспертным оценкам, за последние пять лет объем продаж растительного молока в мире увеличился более чем на 60 процентов, тогда как реализация коровьего молока сократилась на 15 процентов.

Мясо не от буренки

В конце зимы в Украину зашел известный американский производитель растительного мяса Beyond Meat. В торговых сетях начали продаваться напоминающие говяжий бургер котлеты из гороха – почти по 300 гривен за упаковку из двух штук.

Технология создания мяса на растительной основе намного сложнее и дороже, чем производство того же веганского молока, но и в нашей стране уже есть достойные и более дешевые аналоги.

Изготавливают «мясо» из сои и сейтана (пшеничного белка) несколько украинских компаний – Vegetus, Vegi Land и Healthy Wealthy, но ассортимент варьируется от экзотических восточных блюд до домашних пельменей и привычного для всех «Сервелата».

Цена такого удовольствия варьируется от 60 до 150 гривен за порцию весом полкило, а стоимость определяется не столько дороговизной изготовления «мяса», сколько креативностью подачи блюд и короткими сроками хранения.

Пока эти украинские стартапы ориентируются на небольшую, зато постоянную аудиторию, и не выходят на массовый рынок, предпочитая продавать продукцию в специализированных магазинах или онлайн.

Несколько раз в неделю студентка из Киева Алена старается кушать исключительно растительную пищу, считая, что это помогает поддерживать в норме фигуру и общее здоровье.

«Я придерживаюсь флекситарианства: не отказываюсь от животного белка полностью, но стараюсь есть его как можно реже. Поэтому регулярно готовлю блюда из соевого сыра тофу или сейтана с овощами, которые по питательности не уступают мясному рагу. А кофе, как растительный продукт, сочетаю с ореховым или овсяным молоком. У меня нет каких-либо непереносимостей или аллергий на обычное молоко или мясо, но я считаю растительную пищу более гуманной. И как минимум, мне интересно пробовать новые продукты», – поделилась наша собеседница.

По мнению главы украинского Сообщества производителей и потребителей бобовых Антонины Скляренко, мясо на растительной основе имеет все шансы стать повседневным продуктом питания, поскольку потребление растительной пищи в Украине, как и во всем мире, возрастает.

«Особенно это касается блюд на основе бобовых – нута, гороха и чечевицы. Это понятно – ведь горох в разы дешевле по цене, чем мясо», - считает эксперт.

Конечно, в ближайшие десятилетия растительные котлеты не заменят украинцам блюда из свинины или говядины, но имеют все шансы разнообразить наш ежедневный рацион.

Ежегодно Украина увеличивает посевные площади под соей, большая часть урожая которой экспортируется в США и Китай в виде сырья, а не готовой продукции. Это ли не шанс для такой крупной аграрной страны, как наша, занять свою нишу на мировом рынке продуктов из растительного белка?

Оставьте место для десерта

Из всего разнообразия производства альтернативной еды в нашей стране наиболее развито кондитерское дело. Пирожные без сахара, шоколад на меду и конфеты из сухофруктов можно найти в каждом украинском городе на любой вкус и кошелек.

Интересно, что импортной натуральной кондитерки в наших магазинах встречается лишь небольшой процент – отчасти из-за высокой стоимости, а отчасти из-за небольшого срока хранения в два-три месяца.

Спросом пользуются как демократичные и доступные бренды фруктовых мармеладок вроде «Bob Snail», которые можно найти практически в любом магазине и даже аптеке от 16 гривен за упаковку, так и сладости ручной работы из супермаркетов люкс-формата.

УНИАН поинтересовался у одного из производителей, чем обусловлена цена в 400 гривен за небольшую коробочку конфет, обнаруженную в одном из столичных супермаркетов.

«Как бы это банально ни звучало, мы используем качественные, а поэтому дорогие орехи, сухофрукты и бакалею. Также в цену учитывается и то, что наши конфеты ручной работы, их изготовление требует следования строгим санитарным правилам и особой точности, ведь нужно взвешивать каждый ингредиент до миллиграмма. Да, есть много клиентов, готовых покупать за такую цену, зато они будут полностью уверены в качестве еды», – рассказала кондитер бренда Yaro Анастасия.

А вот рынок украинских снеков смогли изменить «Фьючипсы» от компании «Фьючефуд», в которых на смену жареной в масле картошке пришли высушенные семена льна с травами и овощами.

Это один из немногих украинских производителей альтернативных здоровых перекусов, который изготавливает продукты по собственной запатентованной технологии.

«Мы создали свой продукт без аналогов и с ним вышли на рынок. «Фьючипсы» производятся из семян льна, в их составе также тыква, томатная паста, перец, соль. Все наше оборудование и сырье украинского производства», – рассказывает директор компании Сергей Шакола.

По данным организации Good Food Institute, мировой рынок альтернативных продуктов оценивается в пять миллиардов долларов в год. С 2018 года продажи пищи на растительной основе ежегодно росли почти на 30 процентов, вытесняя традиционное мясо и молоко.

Аграрный потенциал Украины вполне позволяет ей занять свое место на еще формирующемся рынке «еды будущего». Но ключевым в этом бизнесе являются дорогостоящие технологии, позволяющие производить достаточный объем товаров для экспорта в Европу, Азию и США, которые не по карману большинству отечественных фермеров.

Пока что профильное министерство не обращает внимание на эту отрасль, которая воспринимается как идея для небольшого стартапа или дополнение к уже существующему мясо-молочному бизнесу.

Хочется верить, что производство альтернативной еды не станет очередным мировым трендом, который Украина прозевает, имея все козыри на руках.

Анна Нагорная