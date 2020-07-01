Отжимают последнее: как украинским фермерам победить рейдеров

Накануне уборочной кампании украинских фермеров насторожили сообщения об участившихся случаях рейдерства. Это одна из вечных проблем отечественного аграрного бизнеса, которая в нашей стране еще и обострена коррупцией, «крышеванием» со стороны правоохранителей и пробелами в законодательстве.

По данным Генеральной прокуратуры, в первом квартале текущего года в Украине было совершено почти две тысячи рейдерских захватов, в том числе – в сфере земельных отношений.

Из года в год методы и формы рейдерских атак на украинских аграрных производителей стают все более изощренными. Чтобы завладеть чужим урожаем, предприятием или, что чаще всего, – земельным участком, современные рейдеры используют юридическое «оружие», такое как ошибки в регистрации земли или ненадлежащее исполнение договоров аренды.

Не единичны факты откровенного уголовного рейдерства с применением физической силы и «титушек», о чем рассказал УНИАН глава Ассоциации фермеров и частных землевладельцев (АФЗУ) в Херсонской области Александр Гордиенко.

«Только с начала года в Херсонской области произошло больше десятка вооруженных нападений на фермеров и их семьи. Бывает, действуют жестко – бьют детей, издеваются над пожилыми родителями, забирают последние копейки. Потом дело передается в полицию: там тянется годами и ничего не решается», – сказал аграрий.

Подобным атакам особенно подвержен средний и малый бизнес: у таких аграриев меньше влияния и связей, нет денег на хорошую охрану или проведение аудита рисков.

Безусловно, в нападении всегда виноват нападающий, а не жертва. Но и сами фермеры часто подставляются под удар: некоторые аграрии ведут теневую занятость, лишая себя возможности получить помощь от правоохранителей или доказать свою правоту в суде, или пренебрегают оформлением имущества должным образом и создают удобные лазейки для злоумышленников.

Увидеть свои слабые места

Юристы аграрного рынка сравнивают рейдерство с вирусом, который постоянно мутирует, именно поэтому от него нет универсального лекарства. Очередное обострение, по мнению экспертов, стоит ждать в связи со стартом уборки нового урожая и подготовкой к запуску рынка земли в стране.

«Фермеры всегда хотят простого решения проблемы: принять какой-то закон или создать орган, который будет жестко наказывать рейдеров. Так не выйдет. Слабые хозяйства становятся легкой мишенью для захвата чужой собственности. Поэтому главный совет: нужно стать сильным», – считает адвокат, специалист в области земельного права Виктор Кобылянский.

Агропроизводителям важно понимать свои слабые места, через которые в их бизнес могут пробраться рейдеры. Злоумышленников могут привлекать финансовые, кадровые, юридические проблемы, а также конфликты с местной администрацией или общественностью – например, если фермер поссорился со своей сельской громадой и тогда поддержки от нее можно не ждать.

Есть несколько простых признаков, которые говорят о возможной подготовке рейдерской атаки.

Первый – в фермерском хозяйстве или сельском кооперативе внезапно меняются сотрудники. Рейдеры могут переманить их на свою сторону, чтобы получить больший контроль над предприятием.

Второй – в государственных реестрах появились подозрительные запросы относительно вашего бизнеса. Так, в реестрах имущественных прав можно отслеживать, кто и когда получает информацию по земельным участкам. Если такие запросы поступают целенаправленно, возможно, рейдеры ищут слабое место.

Третий – если аграрий видит, что над его полями летают неизвестные дроны, – время бить воздушную тревогу. Возможно, это вражеский разведчик изучает, как проникнуть на поле и сколько с него можно украсть.

Кроме того, юристы советуют быть начеку после выборов, смены глав или ключевых чиновников области: тогда может возникнуть попытка перераспределения рынка, которой воспользуются рейдеры.

Как отразить нападение?

Что необходимо делать аграрию, который заподозрил подготовку захвата своего бизнеса?

Эксперты Центра земельного права Open Knowledge в первую очередь советуют провести земельный аудит и проверить данные в кадастре: правильно ли указаны права на участок; соответствуют ли договоры нормам законодательства, которое регулярно меняется; все ли документы являются действительными.

Также важно привести в порядок оборот денежных средств, желательно – перейти на безналичный расчет. Например, чтобы доказать в суде сумму полученных убытков.

Не лишним будет продумать PR-стратегию – публиковать информацию в социальных сетях, привлекать внимание народных депутатов и поддерживать хороший имидж в своем районе, области. Когда фермер не один, победить рейдеров намного проще.

И, конечно же, стоит не упускать из виду деятельность конкурентов и стараться разрешать конфликты цивилизованными путями.

Надежда на помощь государства

В начале года президент Владимир Зеленский подписал закон о противодействии рейдерству в аграрной сфере. Он усиливает ответственность так называемых «черных регистраторов» за махинации в пользу рейдеров при регистрации земельного участка или имущественных прав.

С конца прошлого года в Украине работает Офис противодействия рейдерству, который призван защищать интересы законных собственников и готов принимать жалобы на действия регистраторов.

«Проблема рейдерства существует из-за того, что земля не оформлена, нет нормального рынка, в кадастре не существуют эти участки… Рынок земли – это главный способ защитить фермера и дать возможность жить и с удовольствием работать в сельском хозяйстве», – считает заместитель министра экономики Тарас Качка.

Поэтому открытие рынка сельхозземель с июля 2021 года и предшествующая ему работа также призваны навести порядок в земельных отношениях.

В Украине уже работает аграрный реестр, в котором агропроизводители могут заявлять об ошибках в кадастре, просить государственной поддержки и проверять информацию о себе в реестрах.

«За последние два года ситуация с рейдерскими атаками немного улучшилась благодаря содействию Министерства юстиции, МВД и улучшению законодательства. Но думаю, большинство фермеров пока со мной не согласны», – признал президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.

Сейчас аграрии в основном справляются с захватчиками, объединяясь и помогая друг другу. Например, в Херсонской области фермеры и землевладельцы создали антирейдерский штаб, куда вошли представители местной администрации, полиции, СБУ и прокуратуры. Но пока помощь от чиновников не очень эффективна.

«Чиновники выслушивают нас и обещают разобраться, но дальше разговоров дело не идет. Процентов восемьдесят рейдерских нападений остаются без результатов расследования. За что мы платим налоги, если приходится самим защищать друг друга? Мы в области договорились, что если у кого-то случается беда, то быстренько съезжаемся и разбираемся гуртом», – рассказывает глава Херсонской АФЗУ Александр Гордиенко.

Когда возникает критическая ситуация, полиция практически всегда стоит в стороне и не вмешиваются в конфликт. Даже тогда, когда потерпевший показывает документы, подтверждающие свою правоту, полиция ссылается на то, что это - хозяйственные правоотношения, которые должны решаться в суде. Но пока фермер ищет правды в судах, рейдеры пользуются безнаказанностью.

«В Украине отсутствуют случаи привлечения к ответственности хотя бы одного рейдера за незаконные действия. Если бы у нас должным образом работала правоохранительная система, то рейдерство исчезло бы в целом», – рассказали УНИАН во Всеукраинской Аграрной Раде.

Очевидно, что на нынешнем этапе развития нашего государства стоит рассчитывать на полное искоренение ре йдерства. Желание и возможности захватить чью-то землю или собственность будет существовать еще длительное время. Но они могут быть минимизированы адекватным законодательством и эффективной работой правоохранительных органов. А украинским фермерам стоит заблаговременно позаботится о своей безопасности: предупрежден – значит, вооружен.

Анна Нагорная