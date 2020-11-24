Украина экспортировала 66,6 тысячи тонн муки, что на 81,3 тысячи тонн меньше, чем годом ранее.

Украинские аграрии с начала нового маркетингового года (МГ, июль 2020 - июнь 2021) по состоянию на 23 ноября экспортировали 66,6 тысячи тонн муки, что в 2,2 раза меньше, чем на эту же дату годом ранее.

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Об этом свидетельствуют данные аграрного департамента Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В частности, муки пшеничной отправлено на экспорт 66,1 тысячи тонн, что на 81 тысячу тонн меньше, чем в прошлом МГ, муки из других культур - 0,5 тысячи тонн, что меньше на 0,3 тысячи тонн.

В целом с начала сезона Украина экспортировала 20,17 миллиона тонн зерна, что на 3,1 миллиона тонн меньше, чем годом ранее.

Из них пшеницы отправлено на экспорт 11,62 миллиона тонн, ячменя - 3,68 миллиона тонн, кукурузы - 4,49 миллиона тонн, ржи - 1,7 тысячи тонн.

Что этому предшествовало

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и участники зернового рынка утвердили предельный объем экспорта пшеницы в текущем маркетинговом году (июль 2020 - июнь 2021) на уровне 17,5 миллиона тонн, а ржи – на уровне 16 тысяч тонн.

Украина обновила рекорд экспорта зерновых в 2019-2020 маркетинговом году, поставив на внешние рынки 57,2 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, а также муки.

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Автор: Анна Нагорная