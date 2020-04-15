Четверть украинцев поддерживают открытие рынка земли в Украине - опрос

26% проголосовали бы за открытие рынка земли на референдуме, если бы он состоялся в ближайшее время.

Около 26% респондентов поддерживают принятие Верховной Радой закона о введении рынка земли в Украине.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 7 по 11 апреля.

При этом 60% не поддерживают такую инициативу.

Если бы всеукраинский референдум о продаже земель сельскохозяйственного назначения проходил в ближайшую неделю, 26% тех, кто принял бы участие в голосовании, проголосовали бы за продажу земли, а 74% - против продажи земли.

Опрос проводился с 7 по 11 апреля 2020 года методом телефонного интервью на основе случайной выборки среди 2000 респондентов старше 18 лет. В выборку не включаются временно неподконтрольные Украине территории - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Погрешность выборки не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

Как сообщал УНИАН, 31 марта Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (№2178-10), который вводит рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года.