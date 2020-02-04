Эксперты рассказали о перезимовке озимых зерновых
Перезимовка озимых зерновых культур проходит успешно, однако ожидающиеся февральские осадки не восполнят дефицит влаги на полях.
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Об этом на пресс-конференции сообщила начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.
“На сегодня мы можем говорить, что перезимовка озимых зерновых проходит вполне успешно и все, что посеяно, должно возобновить вегетацию и дать урожай”, - сказала она.
К тому же, добавила Адаменко, специалисты Гидрометцентра в разных областях взяли в теплых условиях образцы растений с полей – результаты показали практически нулевую гибель.
По ее словам, в ближайшие две недели ожидается выход циклона, в западных областях пройдут дожди и мокрый снег, после чего эта воздушная масса переместится на юг, юго-восток и центр.
“6, 7 и полдня 8 февраля ожидаем неблагоприятные погодные условия и даже метелицы – в Днепропетровской и Запорожской областях, а также образование снежного покрова до 20-30 см снега в некоторых районах. Но при этом температура воздуха не опустится ниже 10-12 градусов. Это абсолютно безопасные температуры для озимых культур”, - сказала она.
Эксперт добавила, что ожидающиеся осадки не компенсируют дефицит влаги, который сложился в осенне-зимний период, однако есть вероятность, что это сделают дожди в марте.
Также Адаменко сообщила, что следующая волна потепления придет в Украину 9 февраля.
По ее словам, аграриям следует ориентироваться на то, что такие теплые зимы в Украине – прообраз будущего климата, под который необходимо адаптировать сельское хозяйство.
В то же время глава Союза украинского селянства Иван Томич отметил, что недостаток влаги и ранее пробуждение озимых зерновых могут негативно сказаться на будущем урожае.
“То, что озимые пробуждались уже несколько раз, означает фальстарт и истощение, что однозначно скажется на будущем урожае. Но также недостаточное обеспечение влагой, что является решающим фактором формирования урожая, повлияет на урожай пшеницы текущего года”, - сказал он.
Как сообщал УНИАН, по прогнозам экспертов Укргидрометцентра, отсутствие морозов в январе 2020 года благоприятно скажется на посевах озимых зерновых культур.
По данным департамента АПК Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, озимые зерновые под урожай 2020 года посеяны на площади 7 млн га.