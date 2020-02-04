Эксперты рассказали о перезимовке озимых зерновых

Температура в ближайшие две неделе не опустится ниже 12 градусов, что безопасно для озимых.

Перезимовка озимых зерновых культур проходит успешно, однако ожидающиеся февральские осадки не восполнят дефицит влаги на полях.

Читайте такжеУкраина собрала рекордные 75 миллионов тонн зерна: Госстат подтвердил данные

Об этом на пресс-конференции сообщила начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

“На сегодня мы можем говорить, что перезимовка озимых зерновых проходит вполне успешно и все, что посеяно, должно возобновить вегетацию и дать урожай”, - сказала она.

К тому же, добавила Адаменко, специалисты Гидрометцентра в разных областях взяли в теплых условиях образцы растений с полей – результаты показали практически нулевую гибель.

По ее словам, в ближайшие две недели ожидается выход циклона, в западных областях пройдут дожди и мокрый снег, после чего эта воздушная масса переместится на юг, юго-восток и центр.

“6, 7 и полдня 8 февраля ожидаем неблагоприятные погодные условия и даже метелицы – в Днепропетровской и Запорожской областях, а также образование снежного покрова до 20-30 см снега в некоторых районах. Но при этом температура воздуха не опустится ниже 10-12 градусов. Это абсолютно безопасные температуры для озимых культур”, - сказала она.

Эксперт добавила, что ожидающиеся осадки не компенсируют дефицит влаги, который сложился в осенне-зимний период, однако есть вероятность, что это сделают дожди в марте.

Также Адаменко сообщила, что следующая волна потепления придет в Украину 9 февраля.

По ее словам, аграриям следует ориентироваться на то, что такие теплые зимы в Украине – прообраз будущего климата, под который необходимо адаптировать сельское хозяйство.

В то же время глава Союза украинского селянства Иван Томич отметил, что недостаток влаги и ранее пробуждение озимых зерновых могут негативно сказаться на будущем урожае.

“То, что озимые пробуждались уже несколько раз, означает фальстарт и истощение, что однозначно скажется на будущем урожае. Но также недостаточное обеспечение влагой, что является решающим фактором формирования урожая, повлияет на урожай пшеницы текущего года”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам экспертов Укргидрометцентра, отсутствие морозов в январе 2020 года благоприятно скажется на посевах озимых зерновых культур.

По данным департамента АПК Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, озимые зерновые под урожай 2020 года посеяны на площади 7 млн га.