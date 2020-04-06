Украина импортирует лук из России из-за подорожания отечественного

Также Украина импортирует лук из Нидерландов, Казахстана и Узбекистана.

Из-за резкого роста цен на лук на внутреннем рынке Украина в апреле начала импортировать лук из России и Нидерландов, а в конце марта - из Казахстана и Узбекистана.

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Об этом сообщает пресс-служба аналитической платформы EastFruit со ссылкой на экономиста инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрея Ярмака.

"Несмотря на то, что цены на лук в России тоже динамично растут, цены в Украине сейчас почти в два раза выше, что делает экспорт лука из России в Украину возможным. Это особенно актуально на фоне продолжающихся поставок российского картофеля на украинский рынок, ведь те же трейдеры могут предложить и лук", - отмечает Ярмак.

При этом эксперт прогнозирует, что поставки лука из России не будут очень масштабными ввиду претензий к качеству. По его словам, более качественный лук, по той же или более низкой цене, в Нидерландах или Польше.

"Кроме того, ровно в три раза дешевле за свой лук просят поставщики из Узбекистана, и лишь немногим дороже экспортёры овощей из Казахстана. И даже более дорогая логистика делает такие поставки интересными для украинского рынка", - отметил Ярмак.

Как сообщал УНИАН, по информации Национального банка Украины, овощи борщового набора в стране на минувшей неделе - с 27 марта по 2 апреля - по сравнению с предыдущей неделей подорожали на 2%.

Ранее исполнительный директор Украинской плодоовощной ассоциации Семен Крамаренко отмечал, что распространение коронавируса и последующий карантин вызвал среди украинцев ажиотаж на имбирь, лимоны и чеснок – последний подорожал в украинских магазинах почти в два раза.