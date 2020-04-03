Лимоны взлетели в цене почти в два раза: названы причины

Трейдеры прогнозируют дальнейший рост цен на лимоны.

Оптовые цены на лимоны в Украине в апреле выросли в два раза по сравнению с апрелем прошлого года.

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Об этом сообщает пресс-служба аналитической платформы EastFruit со ссылкой на данные оптового рынка "Шувар".

"Стоимость турецких лимонов оптом сейчас составляет 75-80 грн/кг, стоимость испанских лимонов - 90-95 грн/кг. По сравнению с прошлым годом цены выросли в 2-2,5 раза. Трейдеры прогнозируют дальнейший рост цен на лимоны", - говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что кроме повышенного спроса на цитрусовые во время пандемии и снижения курса гривни важным фактором ценообразования является уменьшение предложения со стороны Турции - главного поставщика лимонов в Украину.

"Это толкает цены вверх. В апреле на рынке ожидается увеличение предложения аргентинских лимонов, но напряжение на рынке это не снимет, потому что доля Турции в этот период на рынке лимонов в Украине около 40%", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что Украина ежегодно импортирует более 50 тыс. тонн лимонов, из этого объема 35-40 тыс. тонн - из Турции.

Как сообщал УНИАН, в марте эксперты EastFruit отмечали ажиотаж на имбирь, лимоны и чеснок в связи с распространением коронавируса и последующим карантином в Украине.