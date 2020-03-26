Ограничение экспорта зерна стало бы катастрофой для украинских аграриев - эксперты

В ассоциации подчеркивают, что экспорт зерновых играет критическую роль в формировании ВВП и валютной выручки страны в условиях падения глобальной экономики.

Последствия ограничения экспорта зерна на период общенационального карантина были бы катастрофическими для аграрного сектора Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба "Украинской Зерновой Ассоциации" (УЗА).

"Любые ограничения экспорта зерна из Украины имели бы катастрофические последствия в первую очередь для сельского хозяйства страны (поскольку мы потребляем небольшую часть выращенного зерна - это привело бы к сокращению посевов, а значит, падению сбора урожая), а затем и для всей экономики страны", - цитирует пресс-служба слова президента УЗА Николая Горбачева.

В ассоциации подчеркивают, что в условиях падения глобальной экономики экспорт зерновых играет критическую роль в формировании ВВП и валютной выручки страны. В частности, в 2019 году экспорт зерновых принес Украине 9,8 млрд долл.

Поэтому в УЗА приветствуют решение правительства по сохранению экспорта зерновых, а также готовы предложить тактические шаги, которые помогут аграриям выстоять во время экономического кризиса, продолжить выращивать и экспортировать зерно.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля.

Ранее заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка заявил, что на время карантина Украина не будет ограничивать экспорт зерновых культур, подсолнечного масла, мяса птицы и других ключевых экспортных позиций.

Аграрии с начала 2019-2020 маркетингового года (МГ, июль 2019 - июнь 2020) экспортировали 44,19 миллиона тонн зерновых культур (по состоянию на 24 марта).