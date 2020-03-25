В Украине подорожали продукты питания: какие и на сколько

Цены на продукты питания в январе-феврале выросли на 2,4%. В частности, хлеб подорожал на 8,5%, молоко - 6%, фрукты - на 13%.

Потребительские цены на основные продукты питания в Украине в январе-феврале 2020 года увеличились на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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Об этом свидетельствуют данные мониторинга цен на основные продукты питания департамента агрополитики Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В частности, цены на хлеб и хлебопродукты в январе-феврале текущего года выросли на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, макаронные изделия - на 2,6%, сахар - на 0,7%. Растительное масло подешевело на 2,1%.

Мясо и мясные продукты подорожали на 2,6%, а рыба и продукты из рыбы - на 3,1%.

В то же время цены на яйца уменьшились на 21,5%.

Также за два месяца 2020 года подорожало сливочное масло - на 6,1%, сыр и творог - на 6,5%, молоко – на 6%.

Фрукты в Украине подорожали на 12,7%, а овощи подешевели на 12%.

Кроме того, цены на алкогольные напитки и табачные изделия в январе-феврале этого году выросли на 12,3%.

Как сообщал УНИАН, потребительская инфляция в Украине в феврале 2020 года в годовом выражении - по сравнению с февралем 2019 года - составила 2,4%, замедлившись с 3,2% в январе.