По словам главы предприятия, сейчас заводы "Укрспирта" производят 26 тысяч декалитров в сутки, чего достаточно для удовлетворения потребности страны в спирте.

Государственное предприятие "Укрспирт" не будет поднимать цены на спирт в условиях карантина, несмотря на сезонное подорожание сырья.

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Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"Наше основное сырье - это кукуруза и пшеница. Его хватает, правда, увеличивается цена – в частности, на кукурузу. Это ежегодная практика весной, здесь нет ничего сверхъестественного. Но мы в "Укрспирте" приняли решение, что не будем увеличивать цены на спирт, потому что сейчас вообще не время для этого. Мы работаем по тем же ценам, что были и месяц назад, и два месяца, и полгода", - приводятся в сообщении слова и.о. главы госпредприятия Сергея Блескуна.

Отмечается, что совокупная мощность всех действующих на данный момент заводов "Укрспирта" - 26 тысяч декалитров в сутки.

"Этого объема сейчас достаточно, чтобы сегодня удовлетворить потребности страны в спирте", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 23 марта Кабинет министров Украины принял решение до 1 июня запретить экспорт этилового спирта.

Ранее госпредприятие "Укрспирт" дополнительно запустило работу 4 заводов из-за повышенного спроса на спирт на фоне распространения коронавируса в Украине. Кроме того, предприятие сообщило о готовности обеспечить спиртом медицинские учреждения Украины.

Кроме того, "Укрспирт" выразил готовность поставлять сырье украинскому алкогольному холдингу Global Spirits, который намерен перепрофилировать свои мощности для борьбы с эпидемией коронавируса и производить дезинфекторы и санитайзеры.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Укрспирт", созданное на базе одноименного концерна в 2010 году, является монополистом в спиртовой отрасли Украины.

Правительство начало приватизацию госпредприятия "Укрспирт", которую планирует завершить до 1 июля 2021 года. На продажу будет выставлен 41 завод предприятия.

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