Доказательств передачи коронавируса через продукты питания нет - Минэкономики

Такие выводы сделали представители Европейского органа EFSA по результатам изучения вспышек вирусных заболеваний, родственных китайскому коронавирусу.

Доказательств передачи китайского коронавируса SARS-CoV, вызывающего заболевание COVID-19, через продукты питания нет.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины со ссылкой на исследование Европейского органа по безопасности пищевых продуктов (EFSA).

"Пока нет свидетельств о том, что пищевые продукты могут быть источником или путем передачи вируса. Такие выводы сделаны представителями EFSA по результатам изучения опыта вспышек родственных вирусных заболеваний (SARS-CoV и MERS-CoV)”, - говорится в сообщении.

В то же время в министерстве подчеркивают, что соблюдение гигиенических требований при обращении с пищевыми продуктами является основой для обеспечения их безопасности как для производителей и заведений общественного питания, так и для потребителей.

Справка УНИАН. В конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань, возбудителем заболевания COVID-19 стал новый тип коронавируса. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

В Украине на сегодня зафиксировано пять лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, один человек умер.