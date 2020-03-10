Россия из-за падения рубля может "обвалить" мировые цены на зерно - эксперт

По словам эксперта, обвал курса рубля негативно отразится на экспорте украинских зерновых и растительного масла.

Обвал курса российского рубля вследствие падения мировых цен на нефть негативно отразится на экспорте украинских зерновых и растительного масла, поскольку Россия может начать "обваливать" мировые цены на эти товары.

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Об этом в своем Telegram-канале написал экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

"Радоваться потенциальным убыткам соседей не стоит, ведь они (Россия - УНИАН), если нефть обвалится, девальвируют рубль, чтобы компенсировать доходы бюджета, а это значит, что сразу начнут обваливать мировые цены на пшеницу, подсолнечное масло и другие элементы нашего аграрного экспорта, а это очень существенно ударит по стабильности гривни и экономике Украины", - написал он.

По его словам, для Украины обвал цен на нефть - минус, поскольку доходы страны в значительной степени зависят от продажи товаров странам-поставщикам нефти. Более того, ситуация с экспортом может усугубиться тем, что Украина экспортирует прежде всего сырье, а не товары с высокой добавленной стоимостью.

"У нас почти вся торговля является сырьевой, а сырьевые товары дешевеют, и мы точно не готовы еще и к коронавирусу", - написал он.

Как сообщал УНИАН, падение мировых цен на нефть более чем на 30% обвалило российский рубль по отношению к ведущим мировым валютам до четырехлетнего минимума - по состоянию на 9 марта курс рубля к доллару достиг 73,8 руб/долл., курс евро — 84 руб/евро.

Причиной обвала стоимости нефти стало то, что в прошлый четверг Саудовская Аравия и Россия не смогли договориться по поводу продления соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, и Саудовская Аравия начала ценовую войну.