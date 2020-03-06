Решение ЕС о возобновлении импорта курятины из Украины вступит в силу 7 марта

Еврокомиссия внесла Украину в список стран, в отношении которых применяется зонирование при регистрации гриппа птицы.

Решение Европейской Комиссии о применении зонирования по гриппу птицы в Украине и возобновления импорта курятины со всей территории Украины, кроме зон со вспышками заболевания, вступит в силу 7 марта.

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Об этом сообщается на сайте Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Сообщается, ранее Еврокомиссия внесла Украину в список стран, в отношении которых применяются принципы зонирования при регистрации вспышки гриппа птицы.

"Согласно решению Еврокомиссии, зона, из которой прекращается экспорт продукции птицеводства, ограничивается 10-ю километрами вокруг источника вспышки. Официально решение вступает в силу 7 марта 2020 года", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 20 января этого года ветеринары зафиксировали первый с 2017 года случай птичьего гриппа в Украине – на агропредприятии "Хутор" в Винницкой области. В результате специалисты уничтожили более 100 тысяч голов домашней птицы.

23 января Европейский Союз временно приостановил импорт из Украины мяса и мясной продукции из птицы в связи со вспышкой птичьего гриппа. Аналогичный запрет ввели еще более 10 стран, в том числе Япония, Южная Корея, Азербайджан, Армения, Молдова и другие.