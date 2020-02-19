В Украине утвердили новые акцизные марки для алкогольных напитков

Новые акцизные марки будут действительны с 1 мая текущего года.

Кабинет министров Украины утвердил новые образцы марок акцизного налога для алкогольных напитков отечественного и импортного производства.

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Об этом говорится в постановлении правительства №74 от 12 февраля.

Согласно документу, акцизные марки нового образца будут действительны с 1 мая текущего года.

В частности, для ликеро-водочных напитков украинского производства вводится марка зеленого цвета, а для украинской винодельческой продукции – красного.

Импортные ликеро-водочные напитки будут иметь акцизную марку фиолетового цвета, а импортные вина и винодельческая продукция - оранжевого.

Согласно документу с образцами новых марок, прикрепленному к постановлению, новые акцизные марки будут содержать двухмерный штрих-код быстрого реагирования (QR-код) и линейный штрих-код.

Также Кабмин поручил Государственной налоговой службе обеспечить изготовление и продажу новых акцизных марок с 25 апреля, а с 1 мая прекратить продажу марок старого образца.

Кроме того, до 1 июня производители алкогольных напитков должны будут вернуть марки акцизного налога старого образца государственному полиграфическому комбинату по изготовлению ценных бумаг "Украина” для дальнейшего уничтожения.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров анонсировал введение электронной акцизной марки с 1 мая для защиты потребителей от контрафактной алкогольной продукции и борьбы с теневым рынком подакцизных товаров.