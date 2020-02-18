Рада до обеда не приняла ни одной поправки к законопроекту о рынке земли

Депутаты рассмотрели 141 правку на утреннем заседании.

Верховная Рада Украины до обеденного перерыва, к 14:00, не приняла ни одной поправки к законопроекту о рынке земли.

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Как передает корреспондент УНИАН, депутаты на утреннем заседании во вторник, 18 февраля, рассмотрели 141 поправку (с 217 по 358) к законопроекту №2178-10, после чего председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл утреннее заседание.

Как объяснил депутатам в сессионном зале глава парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский, предложенные правки либо идентичны и повторяют друг друга, либо уже содержатся в других подзаконных актах.

Часть предложенных поправок предполагала запрет на отчуждение и приобретение земель сельхозназначения до проведения всеукраинского референдума относительно открытия рынка земли в Украине.

"Поправка №325 аналогична примерно двадцати предыдущим поправкам и отклонена", - сказал Сольский, комментируя одну из предложенных поправок.

Другие поправки предполагали запрет иностранным гражданам и компаниям покупать земли сельхозназначения, например, поправка №346 Сергея Власенко (партия "Батькивщина"), которая была отклонена.

"Поправка уступает комитетской, потому что в комитетской этим лицам запрещено также приобретать корпоративные права предприятий, которым уже принадлежит земля. Поправка отклонена", - прокомментировал Сольский.

Всего с начала рассмотрения законопроекта о рынке земли во втором чтении депутаты рассмотрели 358 поправок из 4018, приняли одну - о праве сервитута (проезда) по территории владельца земельного участка другим лицам, чей участок расположен в этом же массиве сельхозземель.

Как указано на сайте Верховной Рады, депутаты продолжат рассмотрение поправок на вечернем заседании после 16:00.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля депутаты начали рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении по полной процедуре с рассмотрением всех поправок.

13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (№2178-10), который внедряет рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года. К проекту закона было подано более 4 тысяч поправок.

Ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозировал, что рассмотрение поправок к законопроекту о рынке земли может продолжаться до середины апреля.