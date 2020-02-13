В Украине может появиться 5 тысяч новых семейных молочных ферм - эксперт

Развитием молочной отрасли в Украине заинтересована ООН, поскольку себестоимость производства молока в стране одна из самых низких в мире.

До 2027 года в Украине может появиться 5 тысяч новых семейных молочных ферм, сообщил на пресс-конференции президент "Украинской кооперативной федерации" Михаил Корилкевич.

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По его словам, сейчас федерация внедряет проект по развитию семейных молочных ферм, на который получила 1 миллиард гривень финансирования по Программе развития ООН (ПРООН).

"Согласно нашему бизнес-плану, до 2027 года в Украине можно открыть 5 тысяч семейных ферм, которые в целом прибавят 12 миллиардов гривень к ВВП страны", - сказал он.

По итогам проекта федерация продемонстрирует "образцовые" фермы, по модели которых можно будет в будущем развивать молочную отрасль в стране.

Он также сообщил со ссылкой на данные ООН, что до 2030 года мир должен увеличить производство молока на 250 тысяч тонн в год (сейчас производится около 850 миллионов тонн в год), чтобы обеспечить потребность растущего количества населения. В связи с этим ООН заинтересована в развитии молочной отрасли в Украине, поскольку себестоимость производства молока здесь одна из самых низких в мире.

"Украина вошла в пятерку стран с самой низкой себестоимостью производства молока, наряду с Мексикой и Новой Зеландией. Но парадокс в том, Украина как раз уменьшает объемы производства молока", - сказал Корилкевич.

По его словам, в Польше поголовье коров примерно такое же, как и в нашей стране (около 3 миллионов голов), но там молочная отрасль стремительно развивается именно благодаря семейным фермам.

"У людей нет доступа к современным технологиям, в нашем проекте мы даем такие технологии. На сегодня федерация уже получила 400 заявок. Это говорит о том, что люди хотят увеличить свой бизнес, наращивать производство, получать реальные деньги в селе", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, прибыльность производства молока в Украине (Украинский молочный индекс - УМИ) в январе 2020 года увеличилась на 26,5%.

При этом производство молока в стране по итогам 2019 года сократилось на 3,7% - до 9,68 миллиона тонн.