Украинцы, которые продадут землю, временно потеряют право на субсидию - Гончарук

При этом премьер отметил, что государство не будет лишать права на субсидию тех украинцев, которым действительно нужна помощь при оплате услуг ЖКХ.

Часть украинцев, которые продадут свои земельные участки после запуска рынка земли, могут временно потерять право на субсидию, заявил во время часа вопросов к правительству в парламенте премьер-министр Алексей Гончарук.

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Он обратил внимание, что это произойдет в случае, если продажа принесет владельцам земли существенный доход.

«Есть много критериев, по которым при начислении субсидии соответствующие органы оценивают платежеспособность. В разных ситуациях продажа земельных участков может привести к возникновению у человека разного дохода. Если вдруг продажа земельного участка приведет к тому, что человек получит серьезную значительную сумму, например десятки тысяч долларов, то очевидно, что в течение определенного периода времени он не будет нуждаться в поддержке государства. Поэтому в каждом случае нужно считать отдельно», - сказал Гончарук.

При этом премьер отметил, что государство не будет лишать права на субсидию тех украинцев, которым действительно нужна помощь при оплате услуг ЖКХ.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля депутаты начали рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении по полной процедуре с рассмотрением всех поправок.

13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (№2178-10), который внедряет рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года. К проекту закона было подано более 4 тысяч поправок.