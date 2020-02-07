Украинцы, которые продадут землю, временно потеряют право на субсидию - Гончарук
Часть украинцев, которые продадут свои земельные участки после запуска рынка земли, могут временно потерять право на субсидию, заявил во время часа вопросов к правительству в парламенте премьер-министр Алексей Гончарук.
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Он обратил внимание, что это произойдет в случае, если продажа принесет владельцам земли существенный доход.
«Есть много критериев, по которым при начислении субсидии соответствующие органы оценивают платежеспособность. В разных ситуациях продажа земельных участков может привести к возникновению у человека разного дохода. Если вдруг продажа земельного участка приведет к тому, что человек получит серьезную значительную сумму, например десятки тысяч долларов, то очевидно, что в течение определенного периода времени он не будет нуждаться в поддержке государства. Поэтому в каждом случае нужно считать отдельно», - сказал Гончарук.
При этом премьер отметил, что государство не будет лишать права на субсидию тех украинцев, которым действительно нужна помощь при оплате услуг ЖКХ.
Как сообщал УНИАН, 6 февраля депутаты начали рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении по полной процедуре с рассмотрением всех поправок.
13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (№2178-10), который внедряет рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года. К проекту закона было подано более 4 тысяч поправок.