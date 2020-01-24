ЕС может выделить Украине 26 миллионов евро помощи для проведения земельной реформы

Соглашение с ЕС также предусматривает помощь в реформах сельского хозяйства и сельской местности.

Кабинет министров Украины утвердил проект соглашения с Европейским Союзом, которое предусматривает выделение 26 млн евро финансовой помощи проведения земельной реформы в Украине.

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Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале по итогам заседания Кабмина.

"Правительство планирует привлечь 26 млн евро помощи ЕС для улучшения прозрачного управления с/х ресурсами и проведения земельной реформы", - говорится в сообщении.

В случае подписания соглашения «Поддержка ЕС для развития сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине» планируется поддержка Украине по таким отраслям: институциональная и секторальная реформа в сельском хозяйстве и сельской местности, поддержка малых фермерских хозяйств, поддержка земельной реформы.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения", рекомендованный профильным комитетом, который внедряет рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.