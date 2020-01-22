Рост экономики страны ускорится после запуска рынка земли - ОП

Также в Офисе президента прогнозируют рост иностранных инвестиций в сельское хозяйство.

В Офисе президента ожидают ускорение темпов роста ВВП Украины на 1,5% после запуска рынка земли в стране.

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Об этом в интервью изданию The Report Company сообщила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив.

"Мы прогнозируем увеличение темпов роста ВВП примерно на 1,5% в результате реформы рынка земли, а также увеличение прямых иностранных инвестиций в более широком масштабе в сельскохозяйственный сектор", - сказала она.

Хотя Ковалив не уточнила, о каком периоде идет речь, это было сказано в контексте планов правительства относительно привлечения 50 миллиардов долларов иностранных инвестиций к 2024 году.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2019 года премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина для достижения цели роста валового внутреннего продукта на 40% в ближайшие пять лет должна привлечь 50 миллиардов долларов инвестиций.

В ноябре Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (№2178-10), рекомендованный профильным комитетом, который внедряет рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года. Во втором чтении законопроект пока не рассматривался.