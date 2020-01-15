Украина увеличила производство замороженной морской рыбы на 20%

Производство свежего рыбного филе выросло на 35,3%.

Производство замороженной морской рыбы в Украине в январе-ноябре 2019 года увеличилось на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 9285 тонн.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства со ссылкой на данные Госстата.

Также сообщается, что за 11 месяцев прошлого года рост производства рыбной продукции наблюдался и по другим товарным позициям.

В январе-ноябре 2019 года было произведено 3221 тонна филе рыбного и мяса рыбы (свежего или охлажденного), что на 35,3% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее;

филе рыбного вяленого, соленого или в рассоле - 1264 тонны (+52,3%); лосося тихоокеанского, атлантического и дунайского копченого – 554 тонны (+ 25,6%).

Производство готовых продуктов и консервов из сельди достигло 2850 тонн (+13,1%); готовых продуктов и консервов из другой рыбы – 12 885 тонн (+16%).

Всего за 11 месяцев 2019 года в Украине произведено: рыбы сушеной и вяленой - 3530 тонн; сельди соленой - 2910 тонн; рыбы соленой - 1790 тонн; рыбы копченой - 3595 тонн; готовых продуктов и консервов из сардин, сардинеллы, кильки и шпрот (целых или кусочками, в уксусе, масле, маринаде, томате) - 11 967 тонн; готовых продуктов и консервов из другой рыбы - 2070 тонн; икры других рыб - 3007 тонн.

Также отмечается, что за десять месяцев 2019 года Украина экспортировала 349 тонн мороженой рыбы на 955 тысяч долларов.

Как сообщал УНИАН, производство рыбной продукции в Украине в 2018 году увеличилось на 5,2% - до 66,3 тысячи тонн