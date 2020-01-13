Фермеры-арендаторы смогут купить землю на льготных условиях - Милованов
15:35, 13 января 2020Агро
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По словам министра, после открытия рынка земли это будет инструментом непрямой господдержки фермеров.
Иллюстрация REUTERS
Фермеры-арендаторы смогут приобрести участки на льготных условиях после запуска рынка земли.
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Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на пресс-конференции, посвященной финальной версии законопроекта о рынке земли.
"По цене нормативной денежной оценки (с рассрочкой - УНИАН) на семь лет", - сказал он.
По словам Милованова, это будет инструментом непрямой государственной поддержки фермеров.
По данным министерства, среднее значение нормативной денежной оценки 1 га сельскохозяйственных земель составляет 27 499 гривень.
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