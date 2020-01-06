Вспышка птичьего гриппа в Польше: от вируса погибли более 100 тысяч птиц (видео)
20:49, 06 января 2020Агро
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Польша является одним из крупнейших производителей мяса птицы в Европе.
В Польше более 100 тысяч птиц погибли от опасного вируса
От опасного вируса птичьего гриппа сразу в двух регионах Польши погибли более 100 тысяч птиц.
Читайте такжеВ Польше на индюшачьей ферме обнаружили птичий гриппОб этом говорится в сюжете ТСН.
В Великопольском воеводстве, сейчас проверяют три десятки птицеферм. Масштабнее польские ветеринары считают эпидемию в Люблинском воеводстве – этот регион один из важнейших для птицеводства, и фермы в нем расположены близко друг от друга.
Отмечается, что Польша является одним из крупнейших производителей мяса птицы в Европе – и вспышек птичьего гриппа здесь не фиксировали с 2017-го года.
Ранее УНИАН сообщал, что из-за вспышки птичьего гриппа в Польше забьют больше 65 тысяч кур.
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