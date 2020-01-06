Вспышка птичьего гриппа в Польше: от вируса погибли более 100 тысяч птиц (видео)

Польша является одним из крупнейших производителей мяса птицы в Европе.

От опасного вируса птичьего гриппа сразу в двух регионах Польши погибли более 100 тысяч птиц.

Читайте такжеВ Польше на индюшачьей ферме обнаружили птичий гриппОб этом говорится в сюжете ТСН.

В Великопольском воеводстве, сейчас проверяют три десятки птицеферм. Масштабнее польские ветеринары считают эпидемию в Люблинском воеводстве – этот регион один из важнейших для птицеводства, и фермы в нем расположены близко друг от друга.

Отмечается, что Польша является одним из крупнейших производителей мяса птицы в Европе – и вспышек птичьего гриппа здесь не фиксировали с 2017-го года.

Ранее УНИАН сообщал, что из-за вспышки птичьего гриппа в Польше забьют больше 65 тысяч кур.