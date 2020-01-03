Из-за вспышки птичьего гриппа в Польше забьют больше 65 тысяч кур

Эксперты подозревают, что распространять болезни могут дикие птицы, и напоминают людям, что птичий грипп не вреден для человека.

Власти западной Польши приказали забить минимум 65 000 кур на ферме, пораженной птичьим гриппом, который распространился с востока страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

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Региональный ветеринар Анджей Зарнецький сообщил, что в пятницу в городе Познань соберется кризисная группа, чтобы принять решение о мерах сдерживания, пока лабораторные эксперты работают над выявлением вируса на птицефабрике.

Кшиштоф Боровчик, который управляет фермой уже 23 года, заявил, что приказ убить птиц и уничтожить их тушки был для него тяжелым ударом. Ферма в селе Топола Оседле находится примерно в 250 километрах от границы с Германией.

Власти Восточной Польши заявили, что вирус птичьего гриппа H5N8 недавно убил по меньшей мере 40 000 индеек и гусей на птицефабриках недалеко от границ Польши с Украиной и Беларусью.

Эксперты подозревают, что распространять болезни могут дикие птицы, и напоминают людям, что птичий грипп не вреден для человека.