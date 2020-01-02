В Польше на индюшачьей ферме обнаружили птичий грипп

Это может затронуть до 350 тысяч птиц.

На востоке Польши обнаружили птичий грипп на индюшиных фермах, в результате чего на убой может быть отправлено до 40 тысяч птиц.

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Об этом сообщает Reuters.

"Ветеринарные службы в этой ситуации внедряют процедуры ликвидации вирусов", - сообщили местные органы власти в округе Любартовский.

Президент Польской ассоциации селекционеров и птицеводов Анджей Даниелак отметил, что в радиусе трех километров могут пострадать три фермы. Это может затронуть до 350 тысяч птиц.

Специалисты добавили, что вирус был подтипом высокопатогенного птичьего гриппа H5N8, который также может угрожать людям.

По последним данным Евростата, у крупнейшего производителя птицы в Европе в Польше не было вспышки птичьего гриппа с 2017 года.

Как сообщал УНИАН, вспышки птичьего гриппа в Украине в 2016 году ветеринары зафиксировали 30 ноября в Херсонской области. До этого последние случаи птичьего гриппа в нашей стране были зарегистрированы в 2008 году в Крыму (4 случая). В начале января 2017 года новые вспышки заболевания были выявлены в Черновицкой и Одесской областях. После этого ЕС, Беларусь и Гонгконг ввели запрет на импорт украинского мяса птицы с территорий, на которых были зафиксированы вспышки заболевания.

Птичий грипп – острая вирусная инфекция птиц, которая характеризуется общей слабостью, отеками, поражением респираторных органов и желудочно-кишечного тракта. К гриппу чувствительны как домашние, так и дикие перелетные птицы. Основными переносчиками инфекции являются перелетные водоплавающие птицы. Как только соответствующее заболевание обнаружено на какой-либо территории, ведомства устанавливают ограничения на экспорт птицы из этой страны и принимают соответствующие меры по ликвидации болезни (карантин, зонирование, дезинфекция). Птичий грипп наносит значительный экономический ущерб как государству, так и производителям.