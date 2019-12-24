Кабмин назначил нового гендиректора “Аграрного фонда”

Ранее Евгений Влизло был заместителем гендиректора “Аграрного фонда”.

Кабинет министров Украины назначил генеральным директором государственного предприятия “Аграрный фонд” Евгения Влизло.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании правительства.

Как сообщал УНИАН, 23 октября Кабинет министров уволил главу правления "Аграрного фонда" Андрея Радченко, а также инициировал внеочередной аудит предприятия.

Справка УНИАН. Евгений Влизло занимал должность заместителя генерального директора “Аграрного фонда”, а также по совместительству был председателем наблюдательного совета компании “Органик Фарминг Продукт”.

Госпредприятие «Аграрный фонд» было создано в 2013 году. В его функциональные обязанности входят форвардные закупки урожая для поддержки украинских сельхозпроизводителей. Кроме деятельности в сфере купли-продажи зерна предприятие также занимается реализацией продуктов его переработки.