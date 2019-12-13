В Украине будут проверять производителей курятины и яиц на антибиотики

Ассоциация проведет аудит на четырех украинских птицефабриках.

Ассоциация "Союз птицеводов Украины" намерена с 1 января следующего года проверять производителей курятины, яиц и прочей продукции птицеводства на использование антибиотиков.

Читайте такжеУкраина увеличила экспорт яиц на треть

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

"С первого января 2020 Ассоциация "Союз птицеводов Украины" начинает контролируемый мониторинг остатков ингибиторов и токсинов в кормах, воде, конечной продукции и продуктах жизнедеятельности птицы в течение всего цикла ее выращивания на четырех предприятиях-членах Ассоциации", - говорится в сообщении.

В частности, имеются в виду предприятия "Мироновская птицефабрика", "Винницкая птицефабрика" (МХП), "Ясенсвит" ("Овостар Юнион") и "Владимир-Волынская птицефабрика".

Кроме того, ассоциация при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) разработала систему маркировки продукции, выращенной без антибиотиков, а также критерии для получения производителями права наносить такую маркировку.

Согласно сообщению, ассоциация намерена провести лабораторные исследования и после получения достаточного объема данных (около 3 месяцев) провести аудит на указанных предприятиях, после чего она вынесет решение о предоставлении права наносить маркировку на продукты данных компаний. Результаты аудита будут доступны конечному потребителю на сайте ассоциации.

Как сообщал УНИАН, ранее национальный координатор проекта ФАО Виталий Башинский сообщал, что предложенная Союзом птицеводов система маркировки предполагает три вида отметок: "выращено без антибиотиков", "мясо без антибиотиков" и "стадо без антибиотиков" - когда препараты не применялись по всей вертикали производства.

Кроме того, по словам эксперта, без принятия законодательства по контролю за оборотом антибиотиков для животных Украина не сможет экспортировать продукцию животноводства в страны Европейского Союза уже с 2022-2023 года, когда там вступит в силу регламент по борьбе с антибиотикорезистентностью.