В Украине протестировали курятину известных торговых марок

Определяли наличие гормонов, антибиотиков и увеличение массы водой.

В Украине провели сравнительный тест куриного филе известных торговых марок.

Определяли наличие гормонов, антибиотиков и увеличение массы водой, передает "Сегодня" со ссылкой на "Центр экспертиз ТЕСТ".

В тестировании принимали участие такие торговые марки:

1) Гаврилівські курчата

2) Знатна курка

3) Львівська курка

4) Наша Ряба

5) Чебатурочка

6) Эпикур

Сразу отметим, что ни гормонов, ни антибиотиков, ни микотоксинов (афлатоксина В1) в курином филе обнаружено не было.

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Однако отклонения все-таки нашли. В первой тройке: "Наша Ряба", "Гаврилівські курчата" и "Епікур" проверку качества не прошло филе ТМ "Епікур". Несоответствия были по физико-химическому показателю и массе.

Несмотря на то, что это самый дорогой бренд из представленных – 146,95 /кг, он не оказался самым качественным. За отклонения показателей он получил оценку "удовлетворительно".

При этом в Центре экспертиз пояснили, что отклонение по массе происходит тогда, когда производители (очевидно) взвешивают продукцию вместе с лотком, пленкой, салфеткой. Хотя само определение "масса нетто" означает чистую массу продукта без любых дополнительных материалов.

"Так делать нельзя: производитель прекрасно знает, сколько весит упаковочный материал и должен его учитывать", – отмечают в "Центре экспертиз ТЕСТ".

По результатам сравнительного тестирования общая оценка "отлично" у марки "Наша ряба", общая оценка "хорошо" у филе "Гаврилівські курчата". Продукция марки "Епікур" получила "удовлетворительно".

Ровно половина проверенного филе получилась с оценками "плохо": "Знатна курка", "Львівська курка" и "Чебатурочка".