В Украине придумали новое название для сыра фета

Фета защищена в ЕС как географическое указание, поэтому с 2023 года отечественные компании не будут иметь права так называть свой продукт.

Украинские производители, занимающиеся изготовлением сыра фета, придумали для него новое название.

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Об этом в эфире AgroFM рассказала заместитель председателя общественного союза «Овцеводство и козоводство Украины» Наталья Якименко, передает Agroportal.

«В Украине есть древнее слово, которое редко используется, — набел. Поэтому производители предлагают продавать фету как набел рассольный», — говорит она.

Якименко объясняет, что необходимость поиска нового названия для продукта возникла в связи с имплементацией Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

Фета защищена в ЕС как географическое указание, поэтому с 2023 года отечественные компании не будут иметь права так называть свой продукт.

Якименко добавляет, что для ребрендинга феты придется запустить мощную маркетинговую программу, чтобы донести информацию до потребителей.

Как сообщал УНИАН, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины зарегистрировало первый товар, который имеет отметку географического бренда. Им стала "гуцульская овечья брындзя".