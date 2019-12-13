Импортные маневры

На минувшей неделе Кабинет министров Украины на очередном заседании продлил на год – до 31 декабря 2020-го – действие специальных пошлин в отношении российских товаров. Изначально санкции были введены в 2016 году в качестве ответных мер на ограничения со стороны Российской Федерации. В предыдущие годы российское правительство неоднократно принимало решения об ограничении или полном запрете ввоза на свою территорию украинских товаров, время от времени расширяя этот список новыми позициями.

В апреле 2019 года правительством РФ санкции в отношении Украины были снова усилены, и в мае текущего года уже украинский Кабмин утвердил новый перечень запрещенных к ввозу на территорию Украины товаров из России. Список подсанкционной продукции из РФ пополнился минеральными удобрениями, сельскохозяйственной продукцией, транспортными средствами, цементом. Кроме того, в список добавились железнодорожные вагоны из РФ, ввоз которых был запрещен с 20 ноября. При этом суммарная стоимость попавшего под эмбарго импорта, по данным КМУ, соответствует стоимости запрещенного в России украинского импорта.

Санкции против широкого перечня товаров из РФ преследовали не только цель симметрично ответить на действия российского правительства, но и поддержать отечественных производителей, способных быстро и эффективно заменить своей продукцией на внутреннем рынке российские аналоги.

О возобновлении производств первыми заявили украинские химики, чьи мощности способны на сто процентов покрыть спрос на минеральные удобрения азотной группы внутри Украины. До тех пор, пока на украинском рынке безраздельно властвовали российские «ЕвроХим», «ФосАгро», «УралХим», а также игроки помельче, украинские заводы – и предприятия группы «ОстХем», и «Днепразот», и даже государственный ОПЗ – не выдерживали конкуренции. Российские химики и их «удлинители» - работающие в Украине трейдеры – всегда оказывались готовыми предложить за свой товар цену ниже, чем у украинских предприятий. И даже в ситуации, когда украинский завод работает на пределе рентабельности, и даже когда цена природного газа позволяет украинским химикам снижать цену за свой товар – русские все равно способны предложить цену несколько ниже.

Главным камнем преткновения является газ – основное сырье для химических предприятий. Именно разница в его себестоимости для российских и украинских предприятий создавала на рынке минеральных удобрений Украины неконкурентную среду, где русские – априори побеждали всех. Антидемпинговые пошлины, а позже и полное эмбарго на минудобрения из РФ отчасти выровняло ситуацию на рынке. Как минимум, украинская химическая отрасль получила шанс на выживание. Помимо азотных предприятий возобновили свою работу также производители сложных, трехкомпонентных удобрений, которых в Украине всего два – государственное предприятие «Сумыхимпром» и Днепровский завод минеральных удобрений (ДЗМУ) из Каменского.

О благоприятном влиянии на позиции отечественных предприятий заявили и производители цемента. 21 мая 2019 года по результатам антидемпингового расследования Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение о применении сроком на пять лет окончательных антидемпинговых пошлин в отношении импорта в Украину клинкеров цементных и портландцемента из России, Беларуси и Молдовы.

По словам участников рынка, введение Украиной летом 2019 года антидемпинговых пошлин в отношении данной продукции из России, Беларуси и Молдовы послужили стимулом для повышения загрузки и объемов производства украинских цементных заводов. Защита украинского производителя от цемента и клинкера белорусских и российских производителей позволила стабилизировать цены на цемент на внутреннем рынке, однако во втором полугодии 2019 года на украинский рынок агрессивно вошел цемент из Турции, который так же, как и белорусский, продается по низким ценам на юге и востоке Украины.

С аналогичными проблемами столкнулись и украинские химики. Выяснилось, что эмбарго на удобрения, произведенные в России, оказалось недостаточной заградительной мерой. Украинские производители, а также Союз химиков Украины, заподозрили целый ряд стран-импортеров в тесной кооперации с российскими производителями. Россияне научились поставлять свою продукцию на украинский рынок в обход санкций КМУ. Как минимум, об этом свидетельствует резко выросший в 2019 году объем импорта из стран, которые ранее не играли какой-либо значимой роли на украинском рынке минеральных удобрений.

О добром «Газпроме»

Более того, страны, ставшие конкурентами наших производителей на нашем же рынке, часто даже не имеют собственной сырьевой базы, но при этом умудряются существенно снижать цены на свою продукцию. В 2019 году объем поставляемой в Украину продукции резко нарастили Болгария и Сербия, предприятия которых еще три года назад находились на грани банкротства из-за астрономических долгов перед российским “Газпромом”. Но сегодня эти страны со своей продукцией начали резко конкурировать на украинском рынке. Что же такое произошло между обанкротившимися должниками и российской государственной монополией, что эти предприятия не просто вышли из комы, но и развернули войну за украинский рынок? И почему это произошло на фоне введения Украиной полного эмбарго на минудобрения из РФ? Вопрос из разряда тех, на которые в ближайшие месяцы должно будет ответить Минэкономразвития Украины.

В августе 2019 года МЭРТ и МКМТ начала два специальных расследования в отношении импорта минеральных удобрений в Украину вне зависимости от страны происхождения. Главная цель – выяснить, не начали ли некоторые торговые партнеры Украины злоупотреблять своим положением, пропуская через свои шлюзы российскую продукцию в Украину. Например, посредством переработки дешевого российского сырья на своих заводах с целью дальнейшего экспорта готовых минудобрений в Украину. Ведь доля природного газа в себестоимости конечной продукции может превышать 80%, а это значит, что любая такая продукция, изготовленная из любезно предоставленного российским «Газпромом» сырья, имеет все шансы быть признана в Украине демпинговой. Более того, сам факт торговых манипуляций с целью попадания на таможенную территорию Украины подсанкционного товара из РФ не может и не должен оставлять украинский Кабмин равнодушным.

В некоторых случаях «рука России» еще более заметна. Так, грузинский завод «Рустави Азот» уже несколько лет находится в собственности россиян. И также как в случае с Болгарией или Сербией, Грузия – в перечне стран, аномально наращивающих экспорт удобрений в Украину на фоне санкций в отношении удобрений из РФ. Запретив российскую продукцию (или, говоря более точным языком – имеющую соответствующий сертификат происхождения), Кабинет министров Украины вольно или невольно не учел огромное количество нюансов и возможностей, которыми обладают российские корпорации в других, соседних с Украиной странах. Как минимум, назревшей заградительной мерой является запрет на ввоз в Украину удобрений, произведенных любым предприятием или компанией, собственником которых являются российские бизнес-структуры, либо в акционерном капитале которых значатся российские финансово-промышленные группы. Подобное решение расширило бы понятие «российская продукция» для более точной идентификации товара, который должен подпадать под ограничения в Украине. Ведь совершенно очевидно, что в современной гибридной экономике, с её гибридными торговыми отношениями и войнами, продолжать по старинке считать российской исключительно ту продукцию, которая произведена на российских заводах – это заниматься самообманом.

Дружба vs. торговля

Очевидно, что подобные решения, если они будут приняты, не будут встречены с энтузиазмом многими странами-импортерами, которых сегодня касается расследование МКМТ. Уже сегодня раздаются голоса, призывающие не вводить заградительные меры в отношении импорта из стран, которые являются не только экономическими, но и политическими союзниками Украины. Например, в отношении производителей из Польши или Литвы. Однако и на этих направлениях существуют вопросы, которые требуют четких ответов. Так, например, в польской группе «Азот» – 20% российского капитала. И Польша – также в числе стран, семимильными шагами наращивающая объемы поставок минеральных удобрений в Украину. Есть вопросы и к Литве, поставки минудобрений из которой в Украину аномально выросли в I полугодии 2019 года в 20 раз. Но самое интересное даже не это, а то, что из России в Литву было ввезено 96,5 тыс. тонн удобрений, а из Литвы в Украину – 95,4 тыс. тонн.

Статистика неумолимо свидетельствует о том, что украинский рынок минеральных удобрений сегодня является объектом повышенного внимания, а российские компании, располагающие колоссальным избытком продукции, похоже, постепенно адаптируются к украинским санкциям, пользуясь инфраструктурой третьих стран. В этой связи, наряду с уже упомянутыми странами, показателен пример Турции, которая в последнее время начала потреблять значительно больше аммиака из России. Аммиак является сырьем для производства минеральных удобрений. Его доля в себестоимости готовой продукции превышает даже долю природного газа, и может достигать 90%. В 2019 году РФ нарастила поставки аммиака в Турцию, и это совпало по времени с резким ростом импорта из Турции в Украину минеральных удобрений. Для примера – в первом полугодии 2018 года Турция поставила в Украину всего лишь около 20 тысяч тонн минеральных удобрений, а уже в 2019 году – больше 140 тысяч. Нехитрое сравнение и анализ подобных данных хорошо демонстрируют, как якобы турецкие азотные удобрения на украинском рынке на самом деле имеют отчетливый запах российского аммиака.

В свете этих и аналогичных данных спецрасследования МКМТ имеют гораздо большее значение для Украины, чем это может показаться на первый взгляд. Остается все меньше сомнений, что РФ, посредством изощренной тактики, продолжает оставаться на украинском рынке влиятельным игроком. И это в принципе серьезный тест на способность Украины защищать свой рынок от торговой экспансии даже в ситуациях, когда агрессор оказывается гораздо креативнее и изобретательнее, чем это ожидалось. Другое дело, что Украина имеет все возможности подобные схемы выявлять и противодействовать им. Особенно имея на своей территории один из лучших в мире промышленных потенциалов для производства минудобрений.

Возврат в рамки

Следует помнить, что экспансия российского химпрома в Украину – это не пустая «страшилка». Отсутствие внятной политики украинского государства по отношению к импорту удобрений из РФ в 2017 году едва не привела к необратимым последствиям: украинские предприятия останавливались один за другим, поскольку выиграть войну с россиянами, завлекающих украинских аграриев выгодной промо-ценой, было практически невозможно. Закрытие отечественных (зачастую, градообразующих) предприятий – не только социальная катастрофа, но и огромный удар по продовольственной безопасности, как бы пафосно это не звучало. Однако все-таки стоит помнить, что ситуация, когда ключевая для Украины сельскохозяйственная отрасль полностью зависима от российских удобрений, чревата для Украины печальными последствиями.

Лишь когда в 2017 году доля россиян на украинском рынке удобрений перевалила за 50%, украинское правительство задумалось о заградительных мерах. Но сегодня ситуация грозит повториться: за первое полугодие 2019 года полмиллиона тонн азотных удобрений привезено в Украину: из Польши, Литвы, Турции, Грузии, Болгарии, которых на нашем рынке ранее практически не было. Точнее эти удобрения были, но до введения эмбарго на продукцию из РФ они имели российский сертификат происхождения. Сегодня же импортеры скармливают Украине удобрения из «дружественных стран», будучи уверенными, что Кабмин не обладает достаточным потенциалом для выявления «российской доли» в накрывшем страну импорте.

В настоящее время зарегистрированные участники расследований МКМТ предоставляют комиссии свои комментарии по данному вопросу. По информации экспертов, знакомых с процессом расследования, среди участников процесса численно доминируют посольства стран-импортеров, профильные ассоциации, внешнеэкономические департаменты МИДов и лоббистские структуры, которые, в отличие от предприятий, вряд ли ответят на все поставленные Украиной вопросы.

Однако отсутствие внятных ответов – это тоже ответ и диагноз ситуации. А еще – пища для размышлений и принятия окончательных решений.

Впрочем, о полном запрете импорта удобрений в Украину, как уже заявляют многие противники идеи расследований МКМТ, речь не идет. Расследования, скорее, направлены на то, чтобы повысить конкурентность украинского рынка минудобрений, вычислив и устранив долю «замаскированного» российского импорта. Возможно, целому ряду стран-импортеров будет предложено ограничить объем необлагаемого дополнительными пошлинами импорта до объемов, которые бы соответствовали традиционному уровню поставок удобрений в Украину до начала 2019 года.

Илья Николаенко