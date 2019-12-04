Украина вошла в ТОП-3 экспортеров мяса птицы в ЕС

Экспорт продукции из Украины за отчетный период вырос на 4,2%.

Украина вошла в ТОП-3 экспортеров мяса птицы в страны Евросоюза по итогам трех кварталов 2019 года.

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Об этом говорится в отчете Европейской комиссии.

В частности, Украина заняла третье место в рейтинге, отправив за 9 месяцев 2019 года на экспорт 98,94 тысячи тонн мяса птицы в ЕС, что на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Первое и второе места заняли Таиланд - 234,47 тысячи тонн и Бразилия - 239,44 тысячи тонн.

Как сообщал УНИАН, Европейский парламент поддержал постепенное увеличение квот на беспошлинный экспорт мяса птицы из Украины с 20 до 70 тысяч тонн с 2020 года.