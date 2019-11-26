ЕС увеличил беспошлинные квоты на украинскую курятину

Резолюцию поддержали 444 членов парламента против 128 голосов, еще 74 воздержались.

Европарламент ратифицировал соглашение между Украиной и Евросоюзом об увеличении беспошлинной квоты до 70 тысяч тонн курятины.

Об этом говорится в сообщении на сайте Европейского парламента.

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Резолюцию поддержали 444 членов парламента против 128 голосов, еще 74 воздержались.

Соглашением предусмотрено постепенное увеличение беспошлинных квот до 2021 года на мясо птицы и переработанной курятины.

Сейчас годовая беспошлинная тарифная квота на экспорт украинской курятины составляет около 20 тысяч тонн.

Украина покрывает 0,9% всей торговли курятиной в Еврозоне. В 2016 и 2017 годах мясо птицы, импортируемое из Украины, составляло 1,1% от общего импорта птицы.