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Новый глава Госгеокадастра рассказал о планах на должности

14:27, 03 декабря 2019
Агро
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Новый глава Госгеокадастра намерен провести диджитализацию кадастра / фото УНИАН

Новый глава Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Денис Башлык пообещал бороться со схематозниками и коррупционерами в ведомстве, а также перевести все сервисы кадастра в онлайн.

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"От себя могу пообещать нулевую толерантность к коррупционерам и схематозникам. У нас не будет неприкасаемых, все будут работать в одинаковых условиях", - сказал он на пресс-конференции.

Также новый глава ведомства намерен провести диджитализацию кадастра и сделать сервисы более клиентоориентированными.

"Перевод всех административных услуг в онлайн-формат, открытие данных земельного кадастра, добавление новых слоев на карте... введение полного контроля качества станет основой для нового Госгеокадастра", - сказал он.

Кроме того, Башлык анонсировал проведение в декабре конкурсов на должности глав территориальных органов, которые пройдут в новом формате - онлайн-собеседования.

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Теги: #Госгеокадастр#земельный рынок