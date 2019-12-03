Новый глава Госгеокадастра рассказал о планах на должности

Башлык пообещал бороться с коррупционерами в ведомстве и перевести все сервисы кадастра в онлайн.

Новый глава Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Денис Башлык пообещал бороться со схематозниками и коррупционерами в ведомстве, а также перевести все сервисы кадастра в онлайн.

Читайте такжеУкраинский суд отказал в обнародовании данных о земле

"От себя могу пообещать нулевую толерантность к коррупционерам и схематозникам. У нас не будет неприкасаемых, все будут работать в одинаковых условиях", - сказал он на пресс-конференции.

Также новый глава ведомства намерен провести диджитализацию кадастра и сделать сервисы более клиентоориентированными.

"Перевод всех административных услуг в онлайн-формат, открытие данных земельного кадастра, добавление новых слоев на карте... введение полного контроля качества станет основой для нового Госгеокадастра", - сказал он.

Кроме того, Башлык анонсировал проведение в декабре конкурсов на должности глав территориальных органов, которые пройдут в новом формате - онлайн-собеседования.