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Почти четверть поставок украинской кукурузы пришлась на Египет

18:19, 02 декабря 2019
Агро
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщила пресс-служба проекта "АПК-Информ".

“23% поставок пришлось на египетский рынок. Немаловажную роль в этом вопросе сыграли цены, которые установились на достаточно низком уровне, и тем самым повысили конкурентоспособность украинского зерна на мировом рынке и его привлекательность для импортеров”, - говорится в сообщении.

Другими крупными импортерами украинской кукурузы в октябре стали Нидерланды (более 290 тыс. тонн), Испания (около 275 тыс. тонн) и Турция (более 180 тысяч тонн).

По оценкам аналитиков ИА "АПК-Информ" экспортный потенциал украинской кукурузы в текущем маркетинговом году (МГ, июль 2019 - июнь 2020) прогнозируется на 11,7% меньше прошлогоднего – 26,5 миллиона тонн.

Как сообщал УНИАН, украинские аграрии с начала 2019-2020 маркетингового года, по состоянию на 29 ноября, экспортировали 24,39 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 6,3 миллиона тонн больше, чем за аналогичный период прошлого МГ.

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Теги: #экспорт зерновых#экспорт кукурузы#экспорт аграрной продукции