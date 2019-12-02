Именно избиратели дали право Зеленскому вводить рынок земли в Украине - Стефанчук

Первый заместитель председателя ВР считает, что референдум нужен лишь в вопросе о возможности продажи земли иностранным гражданам.

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель президента в ВР Руслан Стефанчук отметил, что именно избиратели Украины дали право президенту Владимиру Зеленскому вводить рынок земли в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

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Стефанчук отметил, что в программе президента Зеленского «пункт о создании прозрачного рынка земли был указан как один из ключевых пунктов программы».

«Учитывая, что 73% граждан, которые приняли участие в голосовании (речь идет о президентских выборах - УНИАН), и поддержали программу Владимира Зеленского в принципе мы можем говорить о том, что мандат доверия на реализацию этого пункта бесспорно ему был предоставлен», - заявил Стефанчук.

Он отметил, что «поэтому в этом аспекте нет необходимости в проведении референдума».

В то же время добавил, что референдум нужен в вопросе о возможности продажи земли иностранным гражданам.

Стефанчук подчеркнул, что в среду состоятся парламентские слушания относительно рынка земли, и надеется, что там будет серьезная дискуссия, и они не будут направлены на то, чтобы «промывать мозги».

Он отметил, что необходимо завершать с тем «междусобойчиком», который создан и существует в Украине более 20 лет, и не дает возможности реального доступа граждан к единому праву собственности, на которое налагается мораторий», то есть к рынку земли.

Первый заместитель председателя ВР отметил, что могут быть представления по этому вопросу на рассмотрение Конституционного суда Украины, но выразил надежду, что КСУ будет комплексно рассматривать данный вопрос.