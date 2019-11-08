«Святой» первачок. Депутаты взялись за самогоноварение

В Верховной Раде зарегистрирован и уже передан на рассмотрение профильного комитета законопроект (№2371), которым предлагается отменить штрафы за изготовление самогона для собственного потребления. Авторы документа - шестеро народных депутатов от монобольшинства, главный идеолог документа - Владимир Ватрас.

Депутаты взялись за декриминализацию производства ментального «святого» для украинцев натурпродукта – самогона. Искоренить у населения тягу к самогоноварению в нашей стране не удалось за многие годы - как независимости, так и советской эпохи. Не помогло даже ужесточение штрафов. Как оказалось, самогонщиков «убить» невозможно, особенно в глубинке. Там «первак» - не только бренд на праздничных застольях, но и форма расчета: «сто грамм» - услуга за услугу. Никакие шотландские виски, грузинская чача, итальянская граппа, греческая зивания не заменят самогон. Да и цена играет свою роль. Плюс сам процесс – не только химия, но и «послевкусие». Один нюанс, в отличие от перечисленных марок, мы свою так и не создали. А жаль…

Навести порядок в данной сфере решили депутаты. В пояснительной записке к законопроекту отмечается: в действующем Кодексе об административных правонарушениях закреплена статья 176, которая говорит, что изготовление или хранение без цели сбыта самогона или других крепких спиртных напитков домашнего производства, изготовление или хранение без цели сбыта аппаратов для их изготовления, влечет наложение штрафа от трех до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан. Эту статью предлагается аннулировать.

Аргумент следующий: по данным Государственной судебной администрации, в 2018 году в судах было рассмотрено всего 197 дел об административных нарушениях, связанные с самогоноварением. На 80 человек были наложены административные взыскания. То есть, «штрафные» ограничения являются неэффективными, и наделяют правоохранительные органы полномочиями, которые носят коррупционную составляющую. Попытки отмены ответственности, установленной законом, уже имели место, однако так и не были законодательно установлены.

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«На сегодняшний день в этой сфере не должна устанавливаться ответственность, если человек, исключительно для собственного потребления, производит из продуктов своего труда крепкие алкогольные напитки, это - его естественное право, которое не может быть ограничено государством. Каждый человек имеет право пользоваться плодами своего труда для удовлетворения собственных потребностей», - уверяют авторы законопроекта.

Они считают, что криминальная статья подлежит отмене, поскольку она носит дискриминационный характер по отношению именно к крепким спиртным напиткам домашнего производства, а ответственность за изготовление вина, пива или других крафтовых напитков для собственного потребления отсутствует. «Поэтому изготовление алкогольного напитка с целью личного потребления и/или изготовления, или хранения без цели сбыта, аппаратов для их производства не требует законодательного ограничения», - убеждены авторы законопроекта.

По мнению нардепов, нововведения не потребуют дополнительных расходов из государственного бюджета, не окажут негативного влияния на социально-экономическую картинку, поскольку самогоноварение существует в быту, несмотря на ограничения, зато «сделают возможным улучшение демократического движения государства в части предоставления человеку права самостоятельно осуществлять выбор по изготовлению, хранению алкогольных напитков, а не устанавливать ответственность за реализацию прав, предоставленных Конституцией».

«За» без «против»

С нардепами нельзя не согласиться. Ужесточение ответственности за самогоноварение в нашей стране ни к чему не привело. Даже наоборот. На сегодня в интернете сотни сайтов предлагают аппараты для производства «первака» любой конструкции, даже на ваш манер. А рецептов самогона - тысячи. В YouTube отнюдь не алкаши, а крепкие мужики дают мастер-классы, как произвести «чистейший» самогон. И экономия, по их утверждению, - существенная: чтобы изготовить 0,5 литра самогона, нужно потратить 7 гривен, что в 12 раз дешевле, чем бутылка самой дешевой водки.

Экономический эксперт Олег Пендзин считает, что законопроект о декриминализации ответственности за производство самогона для собственных нужд вписывается в общую политику, которую проводит сейчас партия «Слуга народа».

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«Мы уже услышали от президента о приватизации «Укрспирта» и демонополизации отрасли. По существу, производством спирта сможет заниматься любой. Поэтому не удивляет творческое продолжение этой идеи относительно снятия запрета на самогоноварение, особенно если оно используется для собственного потребления. В принципе, штрафы фактически не работали. На периферии люди гнали, гонят и будут гнать самогон. Причем, чем дороже водка, тем больше гонят. Так было всегда. А штрафы, по сути, - повод для коррупции», - подчеркнул Пендзин.

Эксперт Украинского аналитического центра Борис Кушнирук напротив считает, что инициатива нардепов никоим образом не касается решения власти отдать на приватизацию «Укрспирт», аннулировать его монополию.

«Тут важно отмежевать бизнес-деятельность по производству алкогольных напитков и их производство, и использование для собственных потребностей. Кто у нас занимается тем, что человек из собственного винограда производит вино? А вот горилочка всех интересует. Но главное - лишь бы не травились. По сей день эта деятельность криминализирована. Хотя оснований для этого никаких нет. Это – отголосок советского времени. Нужно убрать админштрафы. Если криминализировать деятельность, которая таковой по сути не является, то эффекта никогда не будет», - говорит он.

По его словам, схожая ситуация и с проституцией: этот «промысел», мол, существует «со времен царя Соломона и будет существовать». Поэтому не стоит делать этот вид деятельности криминальным.

«Если человек производит самогон или другие крепкие напитки для собственного потребления, то это должно быть легальным и не предусматривать уголовной ответственности. По большому счету, новая команда, пришедшая к власти, не думает о том, как бы заработать денег, при этом она пока не видит, что нужно сделать на долгосрочную перспективу. Но есть совокупность простых вещей, которые она осознает и хочет реализовать. Если говорить об отмене административной ответственности за самогоноварение, то эта идея в целом вписывается в концепцию простых и очевидных решений. И пусть это делается», - подытожил эксперт.

Есть в этой проблеме только одно «но»: первачок для себя - это одно, а на продажу - совсем другое. И тут есть коррупционная составляющая. К тому же, травятся самогоном ничуть не меньше, чем «паленой» водкой с прилавков магазинов. И вот тут государство должно навести порядок.

Нана Черная