Украина произвела почти 800 тысяч тонн сахара

Всего по состоянию на 29 октября в Украине работает 31 сахарный завод из прогнозируемых 32.

Украинские сахарные заводы с начала сезона сахароварения, который стартовал 30 августа с запуском Радеховского сахарного завода, произвели 768,2 тысячи тонн сахара, сообщила пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) "Укрцукор".

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"По состоянию на 28 октября изготовлено 768,2 тысячи тонн сахара и переработано 5,25 миллиона тонн сахарной свеклы", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что всего по состоянию на текущую дату в Украине заработал 31 сахарный завод из прогнозируемых 32.

Как сообщал УНИАН, ранее в ассоциации "Укрцукор" сообщили, что оптово-отпускные цены на сахар в 2019-2020 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2019 - август 2020) могут вырасти на 18% - до 13 тысяч гривень/тонна из-за сокращения производства.

В ассоциации прогнозировали, что неурожай сахарной свеклы в Украине из-за сильных дождей может привести к сокращению производства сахара в 2019 году до 1,1 миллиона тонн.

По данным НАСУ "Укрцукор", посевные площади под сахарной свеклой в 2019 году сократились на четверть.

Украина за сезон сахароварения 2018-2019 МГ сократила производство сахара на 15% - до 1,7 миллиона тонн.