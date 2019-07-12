Кабмин урегулировал проблему, которая привела к остановке поставок спирта

Правительство согласовало временный порядок отгрузок спирта госпредприятием "Укрспирт" до 1 октября 2019 года.

Правительство согласовало временный порядок отгрузок спирта этилового государственным предприятием "Укрспирт", которое с начала июля остановило его поставки из-за отсутствия на заводах предприятия счетчиков-затратомеров объема произведенного спирта, установка которых является обязательной в связи со вступлением в силу с 1 июля текущего года изменений в Налоговый кодекс Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия.

"Правительство согласовало временный порядок отгрузок спирта до 1 октября 2019 года. За это время производители спирта и потребители продукции должны привести системы учета в соответствие с требованиями Налогового кодекса", - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на текущий момент "Укрспирт" работает в штатном режиме и выполняет контрактные обязательства.

Как сообщал УНИАН, в начале июля "Укрспирт" заявил о сложностях в отгрузках этилового спирта из-за новых положений Налогового кодекса Украины. В частности, на заводах предприятия отсутствовали счетчики-затратомеры объема произведенного спирта, установка которых является обязательной в связи со вступлением в силу с 1 июля текущего года изменений в Налоговый кодекс Украины.

Госпредприятие 10 июля сообщило о готовности возобновить отгрузки спирта после предоставления Министерством финансов разъяснения относительно возможности реализации спирта с применением мер контроля с помощью существующих средств.