В Госстате назвали продукты, которые подорожали больше всего

Больше всего выросли в цене яблоки и картофель - более чем на 80 процентов.

В Госстате назвали продукты, которые с начала года больше всего изменились в цене – подорожали или подешевели.

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Об этом говорится в сюжете "Сніданок з 1+1".

Больше всего выросли в цене яблоки и картофель - более чем на 80 процентов. Существенно подорожали крупы - гречка и пшено.

В то же время, цены на некоторые продукты несколько снизились. Стоимость лука уменьшилась наполовину - до почти 9 гривень за килограмм, а свекла подешевела на треть. Также значительно упали в цене морковь и яйца.

Напомним, стоимость яблок по сравнению с прошлым годом выросла минимум вдвое. Одной из причин является неурожай. Яблочный дефицит моментально подтолкнул цену. Прошлого года отборные плоды из сада брали по три гривни за килограмм. Новая цена - уже 9.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в сентябре 2019 году в годовом выражении - по сравнению с сентябрем 2018 - составляла 7,5%, замедлившись с 8,8% в годовом выражении месяцем ранее.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 0,7% после снижения на 0,3% в августе до июля. С начала года, к декабрю 2018 года, потребительские цены выросли на 3,4%.