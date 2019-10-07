Украинские яблоки в октябре подорожали в 1,5 раза

Отмечается, что рост цен на яблоки не повлиял на их спрос.

Цены на популярные сорта украинских яблок в октябре выросли в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом из-за меньшего урожая, сообщила пресс-служба оптового рынка сельскохозяйственной продукции (ОРСП) "Шувар".

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"Рост цен связан с меньшим урожаем яблок, впрочем цены не повлияли на спрос, он остается удовлетворительным. Это создает неплохие условия для заработка украинским трейдерам, их количество заметно увеличилось на оптовых рынках Украины”, – говорится в сообщении.

Также сообщается, что, по сравнению с началом октября 2017 года, текущие цены все еще ниже в среднем на 12%.

По информации пресс-службы, по состоянию на начало октября 2019 года, сравнительно с прошлым годом, наибольший рост цен зафиксирован по сорту Лиголь - в два раза. На 70% и 80% за год подорожали сорта Чемпион и Декоста.

Как отмечает пресс-служба, в августе аналитики "Шувар" прогнозировали снижение урожая яблок в Украине на 7%. При этом, согласно обновленному в начале октября прогнозу, в 2019 году в Украине соберут примерно 1 миллион тонн яблок, что означает падение урожая сразу на 30%.

По информации пресс-службы, в Польше урожай яблок в 2019 году будет на 44% ниже, чем год назад, что не создает предпосылок для импорта в Украину.

"Несмотря на рост цены, сегодня почти все яблоко на рынке имеет украинское происхождение. Для импорта пока предпосылок нет, в соседней Польше яблоко в этом году тоже подорожало, сегодня его стоимость сопоставима со стоимостью украинского яблока", - цитирует пресс-служба руководителя департамента аналитики "Шувар" Татьяну Гетьман.

Как сообщал УНИАН, по данным Украинской плодоовощной ассоциации, урожай яблок в Украине в 2018 году увеличился на 35% по сравнению с предыдущим годом и составил рекордные 1,5 миллиона тонн.