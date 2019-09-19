Земельная реформа позволит экономике дополнительно расти на 2% в год - Гончарук

Реформа является важным элементом экономического роста страны, которого хочет добиться новый Кабмин.

Запуск земельной реформы приведет к тому, что рост валового внутреннего продукта Украины дополнительно увеличится минимум на 2% ежегодно.

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Об этом на конференции «Земля как фактор развития украинского села» заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Мы рассчитываем, что вследствие запуска земельной реформы украинская экономика будет расти дополнительно минимум на 2%», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября Гончарук заявил, что задачей нового правительства является рост украинской экономики как минимум на 40% за пять лет.

По его словам, для обеспечения задачи Кабмина по увеличению экономического роста в ближайшие пять лет, ВВП Украины в 2020 году должен вырасти на 5%, а в 2021-2024 годах - увеличиваться как минимум на 7% в год.