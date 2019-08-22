Баржу с арбузами из Херсона разгрузили на Киевщине

22 августа баржу разгрузили на грузовом причале филии "Переяславская".

Баржу с 400 тоннами херсонских арбузов разгрузили на перегрузочном терминале компании ООО СП "Нибулон" в Переяславе-Хмельницком, откуда их доставят в столичные супермаркеты.

Об этом говорится в сообщении компании «Нибулон» на странице в Facebook.

22 августа баржу разгрузили на грузовом причале филии "Переяславская". Арбузы будет продавать сеть супермаркетов "Сильпо" предприятия Fozzy Group.

Несамоходное судно NBL-90 в сопровождении буксира модернизированного проекта 121М "Нодари Чантурия" отправилось из Херсона 16 августа.