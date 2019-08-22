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Баржу с арбузами из Херсона разгрузили на Киевщине

19:52, 22 августа 2019
Агро
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Арбузы будет продавать сеть супермаркетов "Сильпо" / Нибулон/Facebook

Баржу с 400 тоннами херсонских арбузов разгрузили на перегрузочном терминале компании ООО СП "Нибулон" в Переяславе-Хмельницком, откуда их доставят в столичные супермаркеты.

Об этом говорится в сообщении компании «Нибулон» на странице в Facebook.

22 августа баржу разгрузили на грузовом причале филии "Переяславская". Арбузы будет продавать сеть супермаркетов "Сильпо" предприятия Fozzy Group.

Нибулон/Facebook

Несамоходное судно NBL-90 в сопровождении буксира модернизированного проекта 121М "Нодари Чантурия" отправилось из Херсона 16 августа.

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Теги: #Херсон#Киевщина#арбузы и дыни#баржа с арбузамипогода в Киеве