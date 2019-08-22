Баржу с арбузами из Херсона разгрузили на Киевщине
19:52, 22 августа 2019Агро
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22 августа баржу разгрузили на грузовом причале филии "Переяславская".
Арбузы будет продавать сеть супермаркетов "Сильпо" / Нибулон/Facebook
Баржу с 400 тоннами херсонских арбузов разгрузили на перегрузочном терминале компании ООО СП "Нибулон" в Переяславе-Хмельницком, откуда их доставят в столичные супермаркеты.
Об этом говорится в сообщении компании «Нибулон» на странице в Facebook.
22 августа баржу разгрузили на грузовом причале филии "Переяславская". Арбузы будет продавать сеть супермаркетов "Сильпо" предприятия Fozzy Group.
Нибулон/Facebook
Несамоходное судно NBL-90 в сопровождении буксира модернизированного проекта 121М "Нодари Чантурия" отправилось из Херсона 16 августа.
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