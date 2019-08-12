В целом, по данным ведомства, посев озимых зерновых под урожай 2020 года прогнозируется на площади 7,3 млн га.

Аграрии одиннадцати областей начали посев озимого рапса под урожай 2020 года, засеяв 52 тыс. га этой культуры, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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"Наряду с уборкой урожая в 11 регионах Украины начат посев озимого рапса под урожай 2020 года. Уже посеяно 52,6 тыс. га рапса, или 5% к прогнозу (1,1 млн га)", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что потребность в семенах озимого рапса составляет 6 тыс. тонн, при этом прогнозированная обеспеченность - 6,2 тыс. тонн, или 105%.

В целом, по данным ведомства, посев озимых зерновых под урожай 2020 года прогнозируется на площади 7,3 млн га. В частности, пшеницы - 6,2 млн тонн; ржи - 122 тыс. га; ячменя - 920 тыс. га.

В пресс-службе также добавили, что по состоянию на 12 августа украинские аграрии намолотили 37,5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 9,6 млн га, или 97% к прогнозу.

В частности, озимой пшеницы намолочено 27,6 млн тонн с площади 6,6 млн га, или 97% к прогнозу; ячменя - 8,7 млн тонн с площади 2,5 млн га, или 97% к прогнозу; ржи - 294 тыс. тонн с площади 106 тыс. га, или 90% к прогнозу; овса - 325 тыс. тонн с площади 130 тыс. га, или 71% к прогнозу; гороха - 583 тыс. тонн с площади 257 тыс. га.

Кроме того, добавили в пресс-службе, рапса намолочено 3,1 млн тонн на площади 1,24 млн га, или 99% к прогнозу.

Как сообщал УНИАН, 2 мая украинские аграрии завершили сев ранних яровых культур, засеяв 2,1 млн га.

Урожай зерновых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 млн тонн.

По данным Укргидрометцентра, Украине в 2019 году следует ожидать высокого урожая зерновых и зернобобовых культур, при этом рекордным объемам помешала жара в июне.