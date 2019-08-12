Аграрии одиннадцати областей начали посев озимого рапса под урожай 2020 года
Аграрии одиннадцати областей начали посев озимого рапса под урожай 2020 года, засеяв 52 тыс. га этой культуры, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
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"Наряду с уборкой урожая в 11 регионах Украины начат посев озимого рапса под урожай 2020 года. Уже посеяно 52,6 тыс. га рапса, или 5% к прогнозу (1,1 млн га)", - сказано в сообщении.
В пресс-службе отметили, что потребность в семенах озимого рапса составляет 6 тыс. тонн, при этом прогнозированная обеспеченность - 6,2 тыс. тонн, или 105%.
В целом, по данным ведомства, посев озимых зерновых под урожай 2020 года прогнозируется на площади 7,3 млн га. В частности, пшеницы - 6,2 млн тонн; ржи - 122 тыс. га; ячменя - 920 тыс. га.
В пресс-службе также добавили, что по состоянию на 12 августа украинские аграрии намолотили 37,5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 9,6 млн га, или 97% к прогнозу.
В частности, озимой пшеницы намолочено 27,6 млн тонн с площади 6,6 млн га, или 97% к прогнозу; ячменя - 8,7 млн тонн с площади 2,5 млн га, или 97% к прогнозу; ржи - 294 тыс. тонн с площади 106 тыс. га, или 90% к прогнозу; овса - 325 тыс. тонн с площади 130 тыс. га, или 71% к прогнозу; гороха - 583 тыс. тонн с площади 257 тыс. га.
Кроме того, добавили в пресс-службе, рапса намолочено 3,1 млн тонн на площади 1,24 млн га, или 99% к прогнозу.
Как сообщал УНИАН, 2 мая украинские аграрии завершили сев ранних яровых культур, засеяв 2,1 млн га.
Урожай зерновых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 млн тонн.
По данным Укргидрометцентра, Украине в 2019 году следует ожидать высокого урожая зерновых и зернобобовых культур, при этом рекордным объемам помешала жара в июне.